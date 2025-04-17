莫內白楊樹周末登台！紐約佳士得五月舉槌全球唯一預展

國際拍賣行佳士得（Christie‘s），本週末（4月19、20日）將會在台北萬豪酒店舉辦拍賣預展，除了接下來即將於香港舉槌的中國書畫、瓷器、珠寶腕表等雅逸精品拍賣精選拍品，甫宣布集將重磅領銜5月12日於紐約二十世紀晚間拍賣的莫內（Claude Monet）「暮色中埃普特河畔的白楊樹」（Peupliers au bord de l'Epte），低估價3,000萬美元起（約9.7億元台幣），也將登台展出，是該畫作在紐約春季拍賣前唯一的預展，不容錯過。

克勞德莫內的「暮色中埃普特河畔的白楊樹」，來自莫奈備受推崇的「白楊樹」系列，是莫奈1890年代的突破性代表作，與「乾草堆」「大教堂」和「睡蓮」齊名。此次拍賣作品以冷暖寶石色調捕捉暮光之美，高逾一米的垂直畫布滿晚霞的絢麗夢幻色彩，是印象派巔峰時期的傑作。創作於1891年的「白楊樹」系列共有24件油畫，其中9件作品如今成為各地著名藝術機構的永久館藏，包括巴黎奧賽博物館、紐約大都會藝術博物館、倫敦泰特美術館、費城藝術博物館和東京國立西洋美術館。

拍品曾長期由私人珍藏，來歷顯赫、展覽豐富。「暮色中埃普特河畔的白楊樹」創作翌年便於莫內的「Series des peuplier des bords de l’Epte」展覽，畫作的首位藏家是傳奇藝術商保羅杜蘭德魯埃爾（Paul Durand-Ruel），他於1892年購入後，由其家族將作品珍藏至1955年，之後由另一位私人藏家珍藏近60載至今現身拍場，曾借予波士頓美術館展出逾30年。