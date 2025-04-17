大阪世博公共藝術計畫 台灣代表賴純純獻希望之花

2025年世界博覽會正於日本大阪盛大舉行，台灣當代藝術家賴純純以《奇異仙境‧美麗花朵》公共藝術計畫參展，包含大型藝術雕塑《希望之花》，以及民眾參與藝術行動計畫《美麗花朵》，串連響應「文化部2025大阪世界博覽會展現台灣文化軟實力配合活動」，讓世界看見台灣展現台灣文化軟實力。

賴純純的《奇異仙境‧希望之花》以多元色彩和象徵化的蓮花為核心，生動展現生命的光輝藍圖。這件作品象徵著「創生生命」及「再生生命」，描繪從凡俗到神聖、從汙濁到清淨、從死亡到再生的生命循環，揭示了生命的轉化與再生過程，也象徵台灣宛如綻放於太平洋上的生命之花。

該作曾受邀參加英國倫敦兩屆「城市雕塑展」展出，廣受國際藝術界關注。2025EXPO大阪世博會公共藝術計畫由國際重量級策展人南條史生負責策畫，並邀請20位國際藝術家，賴純純為台灣唯一代表，「賴純純藝術文化基金會」邀請張晴文教授作為策展人，提出《奇異仙境‧美麗花朵》公共藝術計畫，不僅是對其創作理念的延伸，更是台灣文化軟實力的具體展現。

該作猶如結合自然、人文與科技的藝術盛宴，結合光影與環境互動，營造出沉浸式的奇幻空間，關注人類與自然、科技與未來的關係，展覽計畫獲文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」補助。作品在大阪世博會夢洲（Yumeshima）東入口區域展出，預計吸引超過2520萬人次參觀。

賴純純也將於5月中旬率團至大阪世博會進行拜會交流，並在作品展出場地進行冒險精靈愛麗絲藝術行動演出。藝術行動《美麗花朵》盛宴，連結國際女力友人為引導人，透過扮演「愛麗絲」的角色創造互動，以救生圈扮裝，贈送來賓花朵面具，邀請來賓共舞，來賓化身為「美麗花朵」，賦予生命力量，象徵生命中的「愛」與「希望」。在音樂與奇幻旅程中，大家共同實現充滿生命光輝的未來社會，促進能量連結的願景。

賴純純說，這一藝術計畫特別向勇敢的新世代女性致敬，傳遞生命的禮物與力量，也希望讓世界看見台灣的創新與美學，並啟發全球對於未來社會發展的思考。