古典弦樂搞叛逆革命 ABO Fusion奏酷玩、披頭四

由小提琴家吳尚武、王茂榛，中提琴家林庭琬與大提琴家張道文組成的ABO Fusion 成立於2024年，靈感源自血型，象徵成員多元而鮮明的個性。擁有古典音樂深厚底蘊的他們，將於5月掀起一場弦樂主導的搖滾革命，演奏包括Coldplay（酷玩樂團）、披頭四組曲等樂曲。

ABO Fusion成員各個古典科班背景深厚，吳尚武是維也納音樂暨表演藝術大學小提琴演奏碩士暨室內樂演奏碩士、維也納市立音樂院中提琴演奏碩士，王茂榛是台北藝術大學小提琴碩士，林庭琬是NTSO國立台灣青年交響樂團中提琴團員，張道文以全額獎學金先後於美國密西根大學-安娜堡、波士頓大學取得大提琴演奏學、碩士學位。但他們不甘於框架，以弦樂之姿穿梭於古典、流行、影視、動漫與本土語言的豐富聲響之中。

這回ABO Fusion攜手鋼琴家吳尚學，共同籌備、演繹這場非常特別的室內樂音樂會，上半場演出20世紀匈牙利作曲家多赫南尼（E. Dohnányi）《第一號鋼琴五重奏》，下半場「英倫搖滾」則將70與80年代英倫樂壇經典重新編曲，名團包括Led Zeppelin（齊柏林飛船）、披頭四、Queen（皇后樂團）、The Police（警察樂團）Oasis、Blur、Radiohead（電台司令）Coldplay（酷玩樂團）等。

整場音樂融合學院派與叛逆搖滾，是場超乎室內樂想像框架的音樂會。準備好一起入學了嗎？讓ABO用琴弦帶你逃離音樂教科書，直奔音樂的自由國度。音樂會5/19（一）19:30在高雄衛武營藝文中心表演廳、5/25（日）19:30台北 國家演奏廳演出。