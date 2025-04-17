台北最強法式甜點SEASON回歸 打造全台唯一甜點劇場

創立15年、號稱「台北最強法式甜點」的SEASON Artisan Pâtissier，經歷半年的重新改裝，以全新概念重磅回歸，再現20世紀初法國沙龍般的空間氛圍。主廚洪守誠（Season）以「太陽馬戲團」為靈感，打造三大感官場域——冷藏甜點藝廊、手工禮盒試吃區，以及全台唯一「Speakeasy甜點師料理劇場」，展開一場從甜點到料理、從視覺到味覺的創作之旅，成為台灣首間結合禮品、甜點以及劇場式套餐的甜點沙龍概念店。

之所以將時空背景設定在廿世紀初的巴黎，只因為這是主廚洪守誠最愛的美好年代（La Belle Époque）。彼時的巴黎經濟繁榮、文化藝術蓬勃發展，印象派、立體派等藝術運動興起，文學、音樂、建築等領域都呈現出創新與多元的面貌，生活奢華多彩，也讓巴黎成為世界的文化中心。洪守誠表示：「所以我想要自己做做看，以自己的能力，用自己擅長的甜點，去詮釋出那種美好。」

於是洪守誠請到備受國際設計媒體關注的ECRU STUDIO，透過連續弧形的藍色線板、大門造型與幾何方格紋理的訂製橡木地板，以及花布、流蘇、貝殼元素與用古董布包覆的坐椅，打造出20 世紀初法國沙龍般的空間氛圍，讓人彷彿能夠自台北東區巷弄，一秒穿越到巴黎瑪黑區的甜點沙龍。

所有甜點控都知道，只要是洪守誠拿得出手、放上檯面的作品，背後都是無數次自我打掉重練的極致雕琢。在冷藏甜點區，一道道甜點宛如藝廊中的展品；移步進入手工禮盒試吃區，焦糖與伯爵香氣交織的「金磚可麗露」、層層酥香的「鹽之花巧克力酥餅」與「布列塔尼餅乾」等，猶如一冊冊等待被翻閱的風味詩集。

隱身在後場的「甜點劇場」，只有少少9個座位，將於每週五、六，進行10道甜鹹交錯的風味展演。洪守誠表示：「我把這裡當作一個『甜點師的料理劇場』，其中五道是用甜點師傅的技巧去做鹹食，另外五道是用料理人的思維去做甜點。所以在這個十道料理的套餐當中，你可能會在甜點裡面，也嚐得到一些Umami的風味。」

例如套餐中的「濃縮早午餐」，便以甜點語言詮釋西式鹹食。以加了煙燻紅椒粉的酸種麵包製成的脆餅結合Mascarpone，構築出柔軟奶香與麵體酸香的細膩結構；再選用新鮮香草如萬壽菊、馬鞭草、薄荷、迷你玫瑰與甜椒粉，注入更野生與奔放的植物氣息。

「漂浮蛋白」原型來自一道古老法式甜點，只是這次甜點化身為一道有香水氣息的蔬菜版本料理。「春季千層」結合三種品種的蘋果及處理工法——薄切果片、蘋果醬、蘋果泥，並以千層酥皮的酥脆為底，交織出口感、香氣與結構的對比。

套餐搭配有咖啡界愛馬仕美譽的Ninety Plus咖啡、琥珀茶苑特調茶飲或葡萄酒（三品項擇一，每個品項提供三款飲品），讓饕客沉浸在沉浸在一場揉合創意、工藝與味覺驚喜的十道式感官饗宴之中。

之所以選擇用劇場式的呈現方式，洪守誠解釋：「我們想要讓消費者留下一個深刻的體驗回憶。尤其我們已經專注在甜點的領域廿年，希望透過這樣的方式，讓我們的每一道作品，都能夠更有靈魂。」

洪守誠表示，未來的套餐內容，大約三、四個月就會更新一次，「倒不完全是跟隨季節更替，而是想要給自己壓力，才會產生不斷向前的動力。」他相信唯有持續與自己過招，作品才能走得更遠、更觸動人心。

◎SEASON Artisan Pâtissier

．地址：台北市大安區敦化南路一段295巷16號1樓

．門市營業時間：週一至週日11:30～19:00（公休日為每月第一個星期一）

◎Speakeasy甜點師的料理劇場演出時間

．供餐時間：週五～週六

．場次一：11:30～14:00，場次二：14:30～17:00

．套餐價位：2800元+10% 含飲品（「咖啡、茶、葡萄酒」三品項擇一，每個品項提供三款飲品）