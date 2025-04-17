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台北最強法式甜點SEASON回歸 打造全台唯一甜點劇場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Speakeasy甜點師料理劇場」讓饕客沉浸在沉浸在一場揉合創意、工藝與味覺驚喜的十道式感官饗宴。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
「Speakeasy甜點師料理劇場」讓饕客沉浸在沉浸在一場揉合創意、工藝與味覺驚喜的十道式感官饗宴。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供

創立15年、號稱「台北最強法式甜點」的SEASON Artisan Pâtissier，經歷半年的重新改裝，以全新概念重磅回歸，再現20世紀初法國沙龍般的空間氛圍。主廚洪守誠（Season）以「太陽馬戲團」為靈感，打造三大感官場域——冷藏甜點藝廊、手工禮盒試吃區，以及全台唯一「Speakeasy甜點師料理劇場」，展開一場從甜點到料理、從視覺到味覺的創作之旅，成為台灣首間結合禮品、甜點以及劇場式套餐的甜點沙龍概念店。

之所以將時空背景設定在廿世紀初的巴黎，只因為這是主廚洪守誠最愛的美好年代（La Belle Époque）。彼時的巴黎經濟繁榮、文化藝術蓬勃發展，印象派、立體派等藝術運動興起，文學、音樂、建築等領域都呈現出創新與多元的面貌，生活奢華多彩，也讓巴黎成為世界的文化中心。洪守誠表示：「所以我想要自己做做看，以自己的能力，用自己擅長的甜點，去詮釋出那種美好。」

於是洪守誠請到備受國際設計媒體關注的ECRU STUDIO，透過連續弧形的藍色線板、大門造型與幾何方格紋理的訂製橡木地板，以及花布、流蘇、貝殼元素與用古董布包覆的坐椅，打造出20 世紀初法國沙龍般的空間氛圍，讓人彷彿能夠自台北東區巷弄，一秒穿越到巴黎瑪黑區的甜點沙龍。

所有甜點控都知道，只要是洪守誠拿得出手、放上檯面的作品，背後都是無數次自我打掉重練的極致雕琢。在冷藏甜點區，一道道甜點宛如藝廊中的展品；移步進入手工禮盒試吃區，焦糖與伯爵香氣交織的「金磚可麗露」、層層酥香的「鹽之花巧克力酥餅」與「布列塔尼餅乾」等，猶如一冊冊等待被翻閱的風味詩集。

隱身在後場的「甜點劇場」，只有少少9個座位，將於每週五、六，進行10道甜鹹交錯的風味展演。洪守誠表示：「我把這裡當作一個『甜點師的料理劇場』，其中五道是用甜點師傅的技巧去做鹹食，另外五道是用料理人的思維去做甜點。所以在這個十道料理的套餐當中，你可能會在甜點裡面，也嚐得到一些Umami的風味。」

例如套餐中的「濃縮早午餐」，便以甜點語言詮釋西式鹹食。以加了煙燻紅椒粉的酸種麵包製成的脆餅結合Mascarpone，構築出柔軟奶香與麵體酸香的細膩結構；再選用新鮮香草如萬壽菊、馬鞭草、薄荷、迷你玫瑰與甜椒粉，注入更野生與奔放的植物氣息。

「漂浮蛋白」原型來自一道古老法式甜點，只是這次甜點化身為一道有香水氣息的蔬菜版本料理。「春季千層」結合三種品種的蘋果及處理工法——薄切果片、蘋果醬、蘋果泥，並以千層酥皮的酥脆為底，交織出口感、香氣與結構的對比。

套餐搭配有咖啡界愛馬仕美譽的Ninety Plus咖啡、琥珀茶苑特調茶飲或葡萄酒（三品項擇一，每個品項提供三款飲品），讓饕客沉浸在沉浸在一場揉合創意、工藝與味覺驚喜的十道式感官饗宴之中。

之所以選擇用劇場式的呈現方式，洪守誠解釋：「我們想要讓消費者留下一個深刻的體驗回憶。尤其我們已經專注在甜點的領域廿年，希望透過這樣的方式，讓我們的每一道作品，都能夠更有靈魂。」

洪守誠表示，未來的套餐內容，大約三、四個月就會更新一次，「倒不完全是跟隨季節更替，而是想要給自己壓力，才會產生不斷向前的動力。」他相信唯有持續與自己過招，作品才能走得更遠、更觸動人心。

◎SEASON Artisan Pâtissier

．地址：台北市大安區敦化南路一段295巷16號1樓

．門市營業時間：週一至週日11:30～19:00（公休日為每月第一個星期一）

◎Speakeasy甜點師的料理劇場演出時間

．供餐時間：週五～週六

．場次一：11:30～14:00，場次二：14:30～17:00

．套餐價位：2800元+10% 含飲品（「咖啡、茶、葡萄酒」三品項擇一，每個品項提供三款飲品）

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

套餐中的「春季千層」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
套餐中的「春季千層」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
手工禮盒試吃區以藍色線板、流蘇、貝殼元素與用古董布包覆的坐椅，營造法式經典氛圍。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
手工禮盒試吃區以藍色線板、流蘇、貝殼元素與用古董布包覆的坐椅，營造法式經典氛圍。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
SEASON Artisan Pâtissier位於台北東區巷弄。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
SEASON Artisan Pâtissier位於台北東區巷弄。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
冷藏甜點「草莓千層大福」。記者高婉珮／攝影
冷藏甜點「草莓千層大福」。記者高婉珮／攝影
套餐中的「漂浮蛋白」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
套餐中的「漂浮蛋白」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
主廚洪守誠（Season）。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
主廚洪守誠（Season）。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
翻新後重現20世紀初法國沙龍般的空間氛圍。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
翻新後重現20世紀初法國沙龍般的空間氛圍。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
「台北最強法式甜點」SEASON Artisan Pâtissier重新開幕，打造全台唯一、只有9席座位的「Speakeasy甜點師料理劇場」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
「台北最強法式甜點」SEASON Artisan Pâtissier重新開幕，打造全台唯一、只有9席座位的「Speakeasy甜點師料理劇場」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
在冷藏甜點區中，一道道甜點宛如藝廊中的展品。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
在冷藏甜點區中，一道道甜點宛如藝廊中的展品。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
套餐中的「濃縮早午餐」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
套餐中的「濃縮早午餐」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
招牌冷藏甜點「感官花園」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供
招牌冷藏甜點「感官花園」。圖／SEASON Artisan Pâtissier提供

劇場 料理 甜點

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