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獨／開業9年！台北人氣蔬食「mobe's kitchen」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
mobe's kitchen提供漢堡、義大利麵、披薩等蔬食料理。圖／擷取自mobe's kitchen粉絲頁
mobe's kitchen提供漢堡、義大利麵、披薩等蔬食料理。圖／擷取自mobe's kitchen粉絲頁

台北蔬食餐廳少一間！鄰近捷運中山國中站的蔬食餐廳「mobe's kitchen（墨伯的廚房）」是許多蔬食愛好者的用餐好去處，但是近日發現因租約到期，目前已經低調熄燈，並在進行拆除工程，粉絲也表示「真是太傷心了」

mobe's kitchen自2016年開幕，店內主打西式蔬食料理，提供黑胡椒蘑菇起司堡、熔岩花生醬牛肉堡、J.D辣醬肉丸子麵、奶油青醬松子燉飯、煙花女義大利麵等豐富的餐點，還有披薩、炸物、咖啡、花草茶等多種品項，獲得許多蔬食愛好者與附近上班族的青睞，也有不少彈性蔬食者前來用餐，在GOOGLE MAP累積有超過450則評論，平均獲得4.4分。

雖然獲得粉絲喜愛，但是mobe's kitchen近期傳出租約到期，目前已經悄悄熄燈落幕，結束約9年的營業時光。對於喜愛蔬食料理的民眾，也少了一個具有特色的選擇。網友也留言表示「我吃葷但這家口味是我最喜歡的蔬食餐廳」、「租約到期暫停營業了」

mobe's kitchen（墨伯的廚房）近期已經低調熄燈，結束9年的營業時光。圖／貓大爺提供
mobe's kitchen（墨伯的廚房）近期已經低調熄燈，結束9年的營業時光。圖／貓大爺提供

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