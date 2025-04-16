蘋果已達成60%減排 迎世界地球日 回收舊機享特別優惠

世界地球日前，蘋果再公布最新的環保進展，減排、清潔能源與再生材料方面達成最新里程碑，以2015年為基準，已於全球達成超過60%溫室氣體減排，並持續朝2030年全面碳中和大步邁進。同時，為鼓勵使用者將家中閒置的舊品回收換新，即日起至5月16日，顧客只要於店內回收符合資格的舊品，即可享有Apple配件9折優惠。

蘋果的「2030策略」聚焦於比2015年減排75%，其餘排放則透過高品質碳權抵銷。2024年，蘋果成功避免了約4,100萬公噸的溫室氣體排放，歸功於持續促進供應鏈轉用再生能源與擴大再生材料使用。蘋果與供應商共同推動再生能源導入，至今已達17.8GW，2024年更因此減少2,180萬公噸排放，較前一年成長超過17%。

其實，自2014年起，蘋果已在全球所有數據中心採用100%可再生電力，並於2018年將可再生能源推廣至全球辦公室、零售店，達成2020年公司層面的碳中和。

在製程方面，蘋果也宣布與26家半導體供應商合作，承諾於2030年前，針對蘋果產品製程消除至少90%含氟溫室氣體排放。此舉不僅促進本身供應鏈減排，也影響到服務其他企業的設施，發揮更大影響力。

再生材料方面，蘋果在今年初已超越其2025年目標的99%，產品中的磁石100%採用再生稀土元素，所有蘋果設計的電池也採用100%再生鈷，顯著降低採礦與製造過程的碳足跡與環境衝擊。

透過2台位於美國、歐洲的Daisy拆解機器人，蘋果目前每年可拆解240萬台iPhone，可辨識36款不同機型，從中回收貴重金屬和稀土元素，從而減少對原礦開採的依賴。另外，部署於中國的Dave和Taz等回收機器人，則可拆卸觸覺引擎、分離礦石，幫助進一步加速稀土元素的回收。

蘋果的「零廢棄計畫」也成效顯著，2024年已成功轉移60萬公噸廢棄物離開掩埋場，自2015年計畫啟動以來累計總量已達360萬公噸。另在供應商水資源管理上，自2013年起已節省逾900億加侖淡水，並計劃於2030年前在高水資源壓力地區補充100%的淡水取用量。

蘋果也持續將永續理念融入產品設計，最新推出的MacBook Air整體再生材料含量超過55%，創下蘋果產品之最，消費者也可選擇碳中和版本的Apple Watch和Mac mini，這些產品碳中和產品來自於以創新方式大幅減少材料、用電、運輸三大來源的碳排放，並以高品質自然碳權專案抵銷少量剩餘排放。