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有行旅／美西安縵 享受沙漠靜謐
全球最難訂的安縵之一，座落於美國西部沙漠，以原始岩層為靈感，將極簡建築與荒野壯景完美交融，榮獲多項國際設計大獎。有行旅安排連續入住兩晚，私享沙漠中的靜謐奢華。旅程更深入錫安、大峽谷兩座國家公園連泊四晚，一次走訪美西三大州，探索紅岩石柱、峽谷河谷與地質奇景。
有行旅《美國西南環線 安縵奇嶺極致自然饗宴》十二天九夜旅程，八月廿五日至九月五日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/NYykN6
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