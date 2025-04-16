康百視台中國際DJ美食節將登場 為觀眾帶來精彩音樂表演

台中首度舉辦的國際DJ美食節即將登場！台中市民和遊客可以期待在4月19至20日兩天的周末，迎來一個全新、娛樂性的公眾活動–「康百視台中國際DJ美食節」，活動地點位於台中洲際酒店對面的勤美綠園道，距離台中市民廣場約100公尺。

這兩天的音樂節中，最優秀的DJ將為觀眾帶來精彩的音樂表演；從Deep House、Techno到Hip Hop、Funk，甚至是排舞；還有來自台中頂級餐廳、酒吧，和其他商家的各式國際美食和飲料。

康百視國際交流協會主席何道明表示，這場首度舉辦的活動，將成為過去20年來，每年秋季舉辦的「康百視台中國際美食音樂節」的姊妹節。兩場活動皆由康百視國際交流協會與康百視雜誌社主辦，但新的DJ美食節有新的合作夥伴。

何道明指出，活動主辦單位/DJ管理公司La Bocca Studio與Silent Party Taiwan的擁有者Michael Iphigenie和Jenna Weng，負責安排完整的DJ陣容，以及舞台/音響佈置，Angela Lin則負責設計/品牌/行銷工作。

此外，官方贊助商包括Corona Beer、World Gym、台中職業足球聯賽TCRFC足球俱樂部，也將在活動中設置攤位與活動。

何道明說，康百視已考慮舉辦春季慶典多年，並在往年參加康百視台中國際美食音樂節的攤販和廠商多年的鼓勵下，決定增辦第二次的年度活動。

在新的活動中，台灣與國外的頂尖DJ將會不間斷地播放音樂，讓所有年齡層的觀眾都能享受音樂。特別是Iphigenie與Weng，擁有多年舉辦各種DJ活動的經驗，也是全國各地Silent Party Taiwan活動的先驅。

為了確保最佳的DJ種類，Michael和Jenna邀請知名DJ相關團體和企業參與這次節目。其中包括Loop DJ組織者/經理人、Land Music DJ裝備、音樂製作與藝人管理專家、Lay Low 社交俱樂部與DJ活動主辦單位，以及Black Jewel時裝/服飾品牌。

La Bocca與這些合作夥伴都提供了DJ，將在活動兩天的中午12點開始播放。 在星期六晚上 7點到9點，以及星期日晚上6點到8點，Silent Party Taiwan將會接管音樂節的節目，觀眾或許會第一次體驗到，透過提供的個人耳機享受音樂的感覺，耳機可讓觀眾切換不同的DJ，同時播放音樂。