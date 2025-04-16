漢堡王10層犇牛堡半價回歸 必勝客買大送大再送飲料

漢堡王自4月18日起，將再次推出「犇牛堡」，每個最少三層牛肉排起跳，共有3～10層不同選擇，搭配上起司、培根等配料，滿足肉食控的食慾。其中「三犇牛肉堡」原價199元，優惠價119元；「五犇牛肉堡」優惠價168元；至於10層的「十犇牛肉堡」，原價584元，優惠價269元，現省315元。其他不同層數均有優惠。

除此之外，4月22日至4月24日登場的「國王日」，主打無麵包系列優惠，包括「雙層無麵包小牛堡餐」、「雙層無麵包脆雞堡餐」均享優惠價109元。活動期間下午時段內用雙層無麵包小牛堡餐或雙層無麵包脆雞堡餐，還可享「碳酸飲料喝到飽」。去年登場後獲得許多消費者青睞的「捲捲德腸堡系列」，本週也將回歸市場，提供捲捲德腸堡、捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡等餐點，官網並提供獨家套餐方案，一次可享辣薯球、黃金QQ球兩款點心，價格同步便宜5元。

即日起至4月21日期間，不限平假日，「必勝客」針對外送買大送小免運方案，限時升級成「外送買大送大」，份量升級、價格不變。針對外帶顧客，除可享「外帶買大送大」，再升級送「副食＋飲料」。此外，平日也推出「外帶大比薩199元」，共有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯等8種口味。另外還有「外帶大比薩299元」方案，共有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉等11種口味可供購買。