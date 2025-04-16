快訊

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

美對等關稅動盪經濟 財政部17日將公告所得稅延繳到6月

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

聽新聞
0:00 / 0:00

三宅一生系列品牌IM MEN海外初上陸 獨厚台灣這裡買

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
IM MEN品牌特展已由即日起、於台北麗晶精品B2中庭舉辦。圖／君梵提供
IM MEN品牌特展已由即日起、於台北麗晶精品B2中庭舉辦。圖／君梵提供

ISSEY MIYAKE三宅一生向來以「一塊布」為理念，呈現經典的皺褶特色與簡約設計；所屬旗下的男裝品牌IM MEN近日正式跨足海外、首站即拓點台北麗晶精品，為台北的時尚愛好者、帶來當代的男裝時髦新選擇。

同樣依循「一塊布」理念的IM MEN是由三宅設計工作室負責，並其主由三位成員板倉裕樹（Yuki ltakura）、河原遷（Sen Kawahara），以及小林信隆（Nobutaka Kobayashi）共同操刀，並已於今年巴黎時裝周首度發表了2025/26秋冬系列。

近日IM MEN除正式進駐台北麗晶精品B2，並邀請日本設計公司Daikei Mills設計，將台灣傳統元素的鐵窗花融入空間設計細節，麗晶精品B2的中庭空間並帶來六大亮點的IM MEN品牌特展，帶來包含Sketch Shirt、Compact Shirt、Flat、Gift、Hiding與Lucid等合計六大系列，展現ISSEY MIYAKE風格的輕正裝，以及傳統技術與科技相遇後、帶有永續意念的服裝設計。

其中Lucid系列使用了具專利的結構性蛋白質Brewed Protein™與其他材質在衣物設計上，經編織與加工技術後，衣物因而集輕量化、耐用與半透質地等多項特色於一身。Gift系列則先將100％純棉衣物折疊綑綁後進行染色，待衣物重新展開後呈現自然變化、猶如造物主的恩賜禮物；Compact Shirt系列則具幾何結構設計與可拆解領口，襯衫可平整收納、抗皺也富彈性，讓美感與機能可以兼得。

IM MEN全新店舖已於即日起在台北麗晶精品B2營運，地址為104台北市中山區中山北路二段39巷3號B2，品牌特展也於即日起持續進行展出，每日早上10點至晚上9點，並持續至5月30日（五）為止。

使用了雙層再生聚酯纖維的Hiding系列，兼具柔軟、彈性雙重特色，同時壓製後的隨機折痕也讓衣物產生獨特表情。圖／君梵提供
使用了雙層再生聚酯纖維的Hiding系列，兼具柔軟、彈性雙重特色，同時壓製後的隨機折痕也讓衣物產生獨特表情。圖／君梵提供
Campact Shirt（左）、Lucid等六大系列，是IM MEN首波登陸台灣的發表2025春夏新品。圖／君梵提供
Campact Shirt（左）、Lucid等六大系列，是IM MEN首波登陸台灣的發表2025春夏新品。圖／君梵提供
Sketch Shirt系列使用轉印技術呈現手寫的筆觸，呈現原始、質樸的藝術感受。圖／君梵提供
Sketch Shirt系列使用轉印技術呈現手寫的筆觸，呈現原始、質樸的藝術感受。圖／君梵提供
IM MEN的台灣首店邀請日本設計公司Daikei Mills設計，將台灣傳統元素的鐵窗花融入空間設計細節。圖／君梵提供
IM MEN的台灣首店邀請日本設計公司Daikei Mills設計，將台灣傳統元素的鐵窗花融入空間設計細節。圖／君梵提供
ISSEY MIYAKE旗下的IM MEN近日首次在日本以外國家展店，為台灣的男裝愛好者、帶來時髦全新選擇。圖／君梵提供
ISSEY MIYAKE旗下的IM MEN近日首次在日本以外國家展店，為台灣的男裝愛好者、帶來時髦全新選擇。圖／君梵提供

品牌 收納

延伸閱讀

最時髦的高爾夫球穿搭來了！Dior 25秋季男裝膠囊系列

頭份20歲男裝熟趁機搶走少年1100元 不到2小時就被逮

用色彩和視覺「聽見」音樂！LV 2025春季男裝膠囊系列

李鐘碩、易烊千璽演繹春夏新男裝 都會休閒暗藏奢華

相關新聞

三宅一生系列品牌IM MEN海外初上陸 獨厚台灣這裡買

ISSEY MIYAKE三宅一生向來以「一塊布」為理念，呈現經典的皺褶特色與簡約設計；所屬旗下的男裝品牌IM MEN近日...

復古千禧風持續受追捧 IU腳上的NB 1000又準備熱賣了？

擅長復古跑鞋的New Balance春夏帶來充滿復古未來感的NB1000與經典簡約的T500回歸， 為夏季走跳的舒適鞋履...

中華電母親節促案登場 5G指定資費贈日系廚具或萬元點

2018年電信業者在母親節促案中，殺出499元雙飽的超低價方案，被稱為「499之亂」，近年電信業者母親節檔期，不殺資費，...

超輕巧水管吹風機正式登台！Dyson Supersonic r主打精準造型 造型師狂推

Dyson今在台發表全新Dyson Supersonic r精準造型輕量吹風機，以及首款美髮造型品Dyson Chito...

LV客製化服務再升級！更多選擇 你的專屬圖案三周到手

訂製服務一直是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌與生俱來的核心服務之一。從一開始個人專屬訂製服務就與品...

五分鐘搞定！虎留香「酸辣粉」辣、酸、麻一次滿足 限時87折六百元有找

熱銷破十萬包、蝦皮五星好評不斷的即食品牌「虎留香」，推出期間限定的全新組合「酸民包」，主打重口味也能吃得有層次。其中，新品「川味酸辣粉」採用即食碗設計…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。