三宅一生系列品牌IM MEN海外初上陸 獨厚台灣這裡買

ISSEY MIYAKE三宅一生向來以「一塊布」為理念，呈現經典的皺褶特色與簡約設計；所屬旗下的男裝品牌IM MEN近日正式跨足海外、首站即拓點台北麗晶精品，為台北的時尚愛好者、帶來當代的男裝時髦新選擇。

同樣依循「一塊布」理念的IM MEN是由三宅設計工作室負責，並其主由三位成員板倉裕樹（Yuki ltakura）、河原遷（Sen Kawahara），以及小林信隆（Nobutaka Kobayashi）共同操刀，並已於今年巴黎時裝周首度發表了2025/26秋冬系列。

近日IM MEN除正式進駐台北麗晶精品B2，並邀請日本設計公司Daikei Mills設計，將台灣傳統元素的鐵窗花融入空間設計細節，麗晶精品B2的中庭空間並帶來六大亮點的IM MEN品牌特展，帶來包含Sketch Shirt、Compact Shirt、Flat、Gift、Hiding與Lucid等合計六大系列，展現ISSEY MIYAKE風格的輕正裝，以及傳統技術與科技相遇後、帶有永續意念的服裝設計。

其中Lucid系列使用了具專利的結構性蛋白質Brewed Protein™與其他材質在衣物設計上，經編織與加工技術後，衣物因而集輕量化、耐用與半透質地等多項特色於一身。Gift系列則先將100％純棉衣物折疊綑綁後進行染色，待衣物重新展開後呈現自然變化、猶如造物主的恩賜禮物；Compact Shirt系列則具幾何結構設計與可拆解領口，襯衫可平整收納、抗皺也富彈性，讓美感與機能可以兼得。

IM MEN全新店舖已於即日起在台北麗晶精品B2營運，地址為104台北市中山區中山北路二段39巷3號B2，品牌特展也於即日起持續進行展出，每日早上10點至晚上9點，並持續至5月30日（五）為止。