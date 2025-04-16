復古千禧風持續受追捧 IU腳上的NB 1000又準備熱賣了？
擅長復古跑鞋的New Balance春夏帶來充滿復古未來感的NB1000與經典簡約的T500回歸， 為夏季走跳的舒適鞋履帶來潮流新選擇。
NB 1000於1999年首次推出，當時呈現了大膽、未來感的千禧年設計風格。重新回歸的NB 1000鞋款將千禧年代的經典設計重現眼前，設計師翻轉網眼鞋面與麂皮裝飾片的原始組合，讓網眼內襯從搶眼的裝飾片中間透出，展現科技質感，結合流線型鞋身與細節，延續過去獨特基因，融入現代設計語彙，無論是復古風格的鐵粉，還是追求潮流的時尚愛好者，NB 1000都可以是個好選擇。
New Balance亞太區形象大使IU以NB短版V領上衣搭配NB 1000，展現復古未來感以及春夏街頭的隨性活力。柯佳嬿則以米黃色NB 1000搭配深色牛仔套裝，在深色穿搭中米黃鞋款輕盈卻充滿存在感。NB 1000共推出五種色選，售價4,280元。
T500最早於1982年發表，是一款多用途的專業網球鞋。新版T500定位更偏向日常鞋款，但仍保留當年的頂級網球鞋元素。鞋面拼接麂皮與磨砂革，鞋頭裝飾網孔，幾乎全白的配色簡約優雅，適合任何場合穿著。T500推出三種色選，售價3,480元。
專業運動品牌ASICS則攜手法國時尚品牌A.P.C.打造「ASICS x A.P.C.聯名系列」，帶來以專業運動機能融合法式簡約風格的賽場系列(On-Court Collection)，推出多項結合ASICS專業運動科技與優雅基因的網球服飾與鞋款。同時由A.P.C.創意總監總監Judith Touitou主導的場下系列(Off-Court Collection)則以ASICS SPORTSTYLE熱銷鞋款GEL-KAYANO 14 為藍本，推出兩款配色，呈現嶄新的運動機能與時尚兼具的穿搭體驗。
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