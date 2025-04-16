中華電母親節促案登場 5G指定資費贈日系廚具或萬元點

2018年電信業者在母親節促案中，殺出499元雙飽的超低價方案，被稱為「499之亂」，近年電信業者母親節檔期，不殺資費，改為加碼贈禮。中華電信（2412）指出，即日起至6月1日推出「媽媽禮最大」促案活動，申辦5G指定方案贈日系廚具或逾萬點Hami Point，寬頻客戶購機再折2千。

中華電信表示，包裝行動、固網寬頻、影視、加值服務等多項優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上購機方案，搭配 Samsung Galaxy Z Flip6 12G/256G、Google Pixel 9等指定機型，即可帶走時尚小V鍋-日本VERMICULAR琺瑯鑄鐵平底鍋，或是Toffy Direct Drip 咖啡機等好禮6選1；申辦精采5G 月繳999以上贈點指定方案，最高加碼Hami Point 1,000點，累計最多獲得16,000點（1點等於1元），點數可於Hami Go兌換tokuyo美腿機、LG濕拖清潔機器人、Arlink摺疊收納手推車等精選好禮，皆享優惠價最低6折起，再抽家樂福千元電子禮券。

此外，中華電信表示，HiNet 30周年慶，推出「行固飆網Plus」回饋寬頻客戶新申辦或攜碼申辦精采5G 999元以上購機方案，享上述同款指定機型折價2,000元優惠；申辦精采5G 999元以上贈點方案，享Hami Point 1,000點及每月加贈行動上網量5GB。針對寬頻需求客戶，HiNet光世代推出「速在必行 3.0」雙向對稱頻寬1G 家用型方案，每月只需1,299 元，兩年合約可省高達 14,400 元優惠；另雙向 500M 方案每月1,099 元、雙向 300M 方案每月999 元，並享0元租用Wi-Fi全屋通乙台。6/30前新申請或升速「速在必行3.0」，享Netflix高級版前2個月0元體驗及防駭守門員前24個月0元使用等好禮多選一，最高再贈Hami Point 4,200點。