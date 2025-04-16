超輕巧水管吹風機正式登台！Dyson Supersonic r主打精準造型 造型師狂推

Dyson今在台發表全新Dyson Supersonic r精準造型輕量吹風機，以及首款美髮造型品Dyson Chitosan養護造型系列，正式進軍造型品市場，開創成分研究新領域。Dyson Supersonic r以「r」型外觀、輕盈設計與升級氣流加熱技術，兼具快速乾髮與精準造型，體積縮小30%、重量減輕20%，僅325g，為居家沙龍級造型需求提供新選擇。

Supersonic r原本是專為專業造型師所設計，去年於國際時裝周後台首度亮相，即獲全球百位造型師好評。今年正式推出個人版，將時尚後台科技帶入日常生活。配備3款智能吹嘴，包括「快速乾髮吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」及「順滑吹嘴」，磁吸式設計結合RFID技術，替你記住上次使用的最佳風速與溫度，提升使用便利性。

Dyson品牌大使歌手9m88與男星林柏宏也親臨現場力挺新機。9m88表示，因演出常需變換造型，Supersonic r的輕盈與高效讓她能快速完成髮型，尤其喜歡能展現自然鬆弛感的波浪髮。林柏宏則分享，身為演員，髮型是塑造角色的關鍵之一，剛從時裝周返台的他，也對Supersonic r不僅造型快速，還能維持髮質光澤的自然效果感到驚艷。

同步登場的Dyson Chitosan養護造型系列，包含「護髮精華造型乳光澤型」、「護髮精華造型乳滋潤型」與「完美定型精華乳」，採用Dyson Triodetic鎖型科技，以菇類萃取高分子「殼聚醣」為核心成分，維持頭髮結構，提供卓越的造型延展與支撐力；添加葡萄籽油、摩洛哥堅果油，有效修護髮絲、減少毛躁75%。濕髮時使用可達到高溫230℃的隔熱防護與保濕效果，造型後再使用定型精華乳，持久效果加倍，維持髮型一整天。採用可替換環保補充瓶設計，瓶身更搭載NFC晶片可連結造型指南，打造智慧造型新體驗。

Dyson Supersonic r精準造型輕量吹風機即日起推出山櫻粉、粉霧玫瑰、雲霧紫3款新色，建議售價14,900元；Dyson Chitosan養護造型系列每款建議售價1,990元，補充瓶1,790元。Dyson同步推出「新色大戰 戴你好看」活動，即日起至6月30日購買指定顏色商品並登錄，即有機會抽中電動機車等大獎。