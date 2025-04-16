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LV客製化服務再升級！更多選擇 你的專屬圖案三周到手

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
現今的Mon Monogram訂製服務在2008年原有服務的基礎上加入更多款式和圖案選擇，旅行袋、滾輪行李箱、旅行配件、城市包款和小型皮具等多種男女包款均適用於這項服務。圖／路易威登提供
現今的Mon Monogram訂製服務在2008年原有服務的基礎上加入更多款式和圖案選擇，旅行袋、滾輪行李箱、旅行配件、城市包款和小型皮具等多種男女包款均適用於這項服務。圖／路易威登提供

訂製服務一直是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV品牌與生俱來的核心服務之一。從一開始個人專屬訂製服務就與品牌同時誕生，行李箱上的標記一開始是為了區分旅客的行李，這些個人專屬服務不僅用於辨識，也賦予物品獨特個性的印記。

基於旅遊藝術的品牌精神，路易威登至今一直為客戶提供訂製行李箱和旅行精品的服務，而這些專屬的訂製品往往披上訂製者的個人印記，例如1911年時品牌為裝設計師保羅波烈（Paul Poiret）訂製的行李箱，箱身上用大大的字體繪製著他的名字 – 這項服務最初單純是為了辨識行李箱的實用需求，後來演逐漸變成一種身分象徵和發揮創意的畫布。在1920年代，專屬個人的訂製服務甚至讓客戶有機會創造自己的Monogram圖案。

2008年，訂製服務逐漸成為一項全新的個性化體驗，客戶能在隨身攜帶的物品上留下個人專屬印記。2025年，全新升級的Mon Monogram訂製服務，在2008年原有服務的基礎上加入更多款式和圖案選擇，Travel套裝系列，包括Keepall、Horizon、Trio Poche Toilette Monogram、Christopher背包、OnTheGo Monogram、護照套及其他產品等多種男女包款均適用，由法國工匠根據訂單訂製並手工製作。

最新的Mon Monogram，可透過數位方式或是在店內探索更多的客製化選擇，包括全新配色、字體、條紋設計及飾片等無數種不同的組合。從選擇自己的經典包款開始，然後再選擇自己姓名縮寫的配色，並選擇搭配新的條紋圖案。客戶同樣可選擇將自己的姓名縮寫鑲嵌於新的復古風格飾片上，亦能按照個人喜好分組排列這些貼片，每一種選擇都會創造出完全獨一無二的結果。製作過程採用色彩鮮豔、線條清晰的三層數位印刷技術，，從下訂單的那一刻開始，便會安排最佳的交貨時間，確保於三週內將成品交到客戶手上。

客戶可透過數位方式或是在店內享受Mon Monogram訂製服務。圖／路易威登提供
客戶可透過數位方式或是在店內享受Mon Monogram訂製服務。圖／路易威登提供
個人專屬訂製服務與路易威登這個品牌同時誕生。圖／路易威登提供
個人專屬訂製服務與路易威登這個品牌同時誕生。圖／路易威登提供
網紅Madeline Argy與她的客製化路易威登行李箱。圖／路易威登提供
網紅Madeline Argy與她的客製化路易威登行李箱。圖／路易威登提供
大陸時尚博主碳酸（Tan Suan）與她的客製化路易威登包款。圖／路易威登提供
大陸時尚博主碳酸（Tan Suan）與她的客製化路易威登包款。圖／路易威登提供
Mon Monogram客製化訂製服務提供無數種不同的組合，製作過程採用三層數位印刷技術。圖／路易威登提供
Mon Monogram客製化訂製服務提供無數種不同的組合，製作過程採用三層數位印刷技術。圖／路易威登提供
可接受客戶特別訂製的包款有Travel套裝系列。圖／路易威登提供
可接受客戶特別訂製的包款有Travel套裝系列。圖／路易威登提供
英國歌手Joyce Cissé（Flowerovlove）與她的客製化路易威登包款。圖／路易威登提供
英國歌手Joyce Cissé（Flowerovlove）與她的客製化路易威登包款。圖／路易威登提供
現今的Mon Monogram訂製服務在2008年原有服務的基礎上加入更多款式和圖案選擇，旅行袋、滾輪行李箱、旅行配件、城市包款和小型皮具等多種男女包款均適用於這項服務。圖／路易威登提供
現今的Mon Monogram訂製服務在2008年原有服務的基礎上加入更多款式和圖案選擇，旅行袋、滾輪行李箱、旅行配件、城市包款和小型皮具等多種男女包款均適用於這項服務。圖／路易威登提供

LV 品牌 客戶 行李箱

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