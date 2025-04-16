LV客製化服務再升級！更多選擇 你的專屬圖案三周到手

訂製服務一直是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌與生俱來的核心服務之一。從一開始個人專屬訂製服務就與品牌同時誕生，行李箱上的標記一開始是為了區分旅客的行李，這些個人專屬服務不僅用於辨識，也賦予物品獨特個性的印記。

基於旅遊藝術的品牌精神，路易威登至今一直為客戶提供訂製行李箱和旅行精品的服務，而這些專屬的訂製品往往披上訂製者的個人印記，例如1911年時品牌為裝設計師保羅波烈（Paul Poiret）訂製的行李箱，箱身上用大大的字體繪製著他的名字 – 這項服務最初單純是為了辨識行李箱的實用需求，後來演逐漸變成一種身分象徵和發揮創意的畫布。在1920年代，專屬個人的訂製服務甚至讓客戶有機會創造自己的Monogram圖案。

2008年，訂製服務逐漸成為一項全新的個性化體驗，客戶能在隨身攜帶的物品上留下個人專屬印記。2025年，全新升級的Mon Monogram訂製服務，在2008年原有服務的基礎上加入更多款式和圖案選擇，Travel套裝系列，包括Keepall、Horizon、Trio Poche Toilette Monogram、Christopher背包、OnTheGo Monogram、護照套及其他產品等多種男女包款均適用，由法國工匠根據訂單訂製並手工製作。