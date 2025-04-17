行李箱別急著買新的！韓國超人氣壓縮袋「免抽氣」省下50%空間

圖／有你共創提供

隨著天氣漸暖，春天正是出遊的好時節！不過，許多人應該都遇過這樣的煩惱：行李箱太小，戰利品帶不回來！不論是飛日本、韓國大肆採購，還是臨時爆買伴手禮，總有裝不下的那一刻。這時，大多數人的第一反應可能是換個更大的行李箱，但對來自韓國的知名旅遊品牌 Branden 而言，「聰明收納」才是更理想的解法！

Branden 第一代壓縮袋一推出，就以「免抽氣、免真空、最高壓縮衣物體積達 50%」的實用特點，在韓國爆紅，成為旅行收納必備神器。更屢次登上韓國 NAVER 購物平台旅遊配件類搜尋榜冠軍！

升級版的第二代壓縮袋，新增 XL、XXL 超大尺寸，特別設計了上開式拉鍊，及穩固邊緣結構，收納彈性更全面，無論是厚重外套還是大量戰利品都能輕鬆搞定。這次更攜手 有．設計團隊，將「第二代 Branden 壓縮袋」帶上有．設計集資平台，讓熱愛設計與旅行生活的你，也能輕鬆入手這款韓國爆款的旅遊收納神器！

這次登場的「第二代 韓國 Branden 壓縮袋」，最大亮點就在於驚人的免抽氣壓縮力！只需簡單一壓，即可將衣物體積縮小多達 50%，就像把疊起來 50 公分高的衣物壓縮成僅 25 公分的小方塊，大幅提升行李箱與收納空間的使用效率。

與傳統的充電式或手動抽氣壓縮袋不同，Branden 壓縮袋不需外力抽氣，因此不會破壞衣物纖維間的結構，不影響衣物蓬鬆感，特別適合羊毛衫、毛衣等質料較細緻的衣物，保護性更升級。

升級版第二代還新增 XL、XXL 超大尺寸，可輕鬆收納過季冬被、大衣等占空間的大型物品，同時配備全新洩氣閥設計，進一步簡化壓縮流程，壓縮更快速、收納更輕鬆！

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此外，在材質選用上，「第二代 韓國 Branden 壓縮袋」採用韓國製三層高密度防撕裂尼龍布，即使在壓縮過程中也能承受衣物的膨脹與壓力，不易破裂，耐用度遠勝一般收納袋。搭配YKK 高品質拉鍊，開合順暢不卡頓，提供其他壓縮袋難以比擬的堅固與穩定性。

內部貼心設計網格夾層，方便收納充電線、小配件、貼身衣物等小物，不混亂更整齊；更附有可書寫標籤區，讓你一眼辨識袋內內容，省去反覆翻找的麻煩，收納更有效率。

「第二代 韓國 Branden 壓縮袋」將於4 月 17 日上午 11:00 在 有．設計平台正式開啟集購優惠，限時最低只要 44 折起，雙週出貨、火速到手，讓你出國旅遊、換季收納都更輕鬆！

近期有出國計畫，或正煩惱收納問題的你，千萬別錯過這次機會～

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