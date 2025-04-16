五分鐘搞定！虎留香「酸辣粉」辣、酸、麻一次滿足 限時87折六百元有找

熱銷破十萬包、蝦皮五星好評不斷的即食品牌「虎留香」，推出期間限定的全新組合「酸民包」，主打重口味也能吃得有層次。其中，新品「川味酸辣粉」採用即食碗設計，只需沖泡靜置五分鐘，即可品嚐辣、麻、酸交融的正宗川味湯頭，成為重口味愛好者的選擇。虎留香特別鎖定上班族、租屋族與夜貓族等「行動食代」族群，在酸辣粉設計上堅持不用粉包，由油潑辣子、雙椒花椒、古法釀造黑醋與腐竹蔬菜包堆疊出層次湯底，搭配紅薯粉條，滑溜有彈性，打造「吃得快，也要吃得好」的即食體驗。

為了慶祝川味酸辣粉上市，虎留香推出「酸民節」優惠活動，今（15）日起至23日虎留香推出品牌官網限定六入「酸民包」組合，內容包含螺螄粉與川味酸辣粉各 3 包，原價 672 元，限時優惠 579 元，享免運優惠。此外，新會員註冊即贈30元購物金與品牌防潑圍裙一件，舊會員則可參與累積消費贈點活動，最高回饋萬元虎香金。數量有限，售完為止*。

虎留香酸辣粉首攻重口味「酸民」主打「夠酸、夠辣、夠快」正宗川味

根據虎留香品牌觀察，台灣即食麵市場熱度持續攀升，尤其酸辣口味在20、30世代年輕族群中人氣明顯上升。虎留香特別針對這群喜歡重口味，用餐更講求「快、狠、準」的族群，全新打造湯底與紅薯粉為主的粉條，讓重口味不只是刺激，而是更講究的吃法。紅薯粉條主打地瓜與馬鈴薯的「雙薯」澱粉調和製成，兼具彈性與吸湯力。細孔工藝讓粉條每一口都能吸附湯底精華，滑溜有勁、越泡越入味，不論是快吃還是慢品，都能維持Q彈口感。

此外，比起一般市售碗裝常見的三、四包精簡組合，虎留香六包配料組一點都不馬虎！從醬包、辣油包、蔬菜到腐皮包，每一樣都有存在感，也讓視覺與口感都升級。酸辣粉老饕重視的靈魂湯底則是三層結構堆疊出的川味正宗感，以熱油激香的油潑辣子打底，增添辛香辣勁。搭配青花椒、紅花椒焙香後釋放的麻感，最後再以天然發酵醋收尾，酸爽但不嗆口，辣中帶麻、麻中藏酸，風味層次。

從加班桌到露營地，虎留香酸辣粉滿足「行動食代」走到哪吃到哪新日

虎留香推出全新碗裝「川味酸辣粉」，主打「撕、沖、拌」3步驟即食設計，瞄準新世代「行動食代」的快速生活節奏。從辦公桌加班、深夜追劇到戶外露營，虎留香延續「正宗風味、即時便利」的品牌理念，將酸辣粉從重口味小眾轉化為日常即食選擇。全新碗裝設計無需開火、不用等候，即可享用濃郁酸辣風味。對於上班族、租屋族或露營愛好者而言，這不僅是便利的一餐，更是一段屬於自己的解壓時光。可愛厚實的外型設計方便攜帶、耐熱安心，讓「吃得快，也能吃得好」成為即食食品的新日常。

虎留香限時推出官網專屬優惠組合「酸民包」，一次享有螺螄粉與全新川味酸辣粉各 3 包，原價 672 元，限時 86 折只要 579 元，再加碼免運送到家。除了新品酸辣粉口味亮眼登場，經典螺螄粉煮法自由配，無論是加料、加菜還是變身火鍋湯底，讓你每次開煮都可以吃出自己的重口味哲學。為感謝老饕支持，品牌也推出舊客回購專屬優惠：螺螄粉 8 入組只要 999 元（原價 1,272元），還送 5,000 點虎香金，相當於現折 50 元，怎麼吃都划算。詳情請參考虎留香官網。

*優惠期間與細節請參考官網公告，虎留香保有最終解釋權。