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雙金影后楊貴媚 親揭飆戲背後的「神秘助力」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雙金影后楊貴媚首度代言成人營養品「百仕可」。圖/百仕可提供
雙金影后楊貴媚首度代言成人營養品「百仕可」。圖/百仕可提供

曾獲金馬、金鐘等多項大獎肯定的實力派演員楊貴媚，向來對自己以高標準要求，選擇代言亦是如此。從影45年，首次代言的成人營養品「百仕可」，對此新一代的營養素，含有18種完整胺基酸的特優蛋白，是楊貴媚穩穩撐住影后級演出的「幕後助力」 。

從影45年來，影后楊貴媚演出的作品至少百部，走過無數角色、挑戰各種人生面貌，對每一個劇本都反覆推敲、每一場戲都傾盡全力。她常說，「角色不能只演表面，要演到骨子裡去。」也正因為這份對真實的堅持，讓她成為劇組口中的定心丸。楊貴媚令人驚嘆的不只是演技，還有她的超強體力，她笑說，應該跟每日飲用百仕可復易佳營養素有關。

投身百仕可廣告拍攝期間，楊貴媚說，有一場牽著三隻狗、來回奔跑的戲，劇組本來擔心她會太勞累，但她完成拍攝後仍然神采奕奕，「不覺得累，還想再演一次。」靠的就是新一代醫學營養─百仕可推出的「復易佳營養素」系列，對胺基酸要求更高，業界首創含18種完整胺基酸，是高人一等的特優蛋白，提供更好的營養支持。

3月剛獲得第18屆亞洲電影大獎的楊貴媚坦言，高品質的營養來源，讓身體處於隨時準備好的狀態，「沒有好體力，根本撐不住拍戲現場！」楊貴媚表示，近兩年工作密集，角色轉換頻繁，加上長期未好好休息，身體逐漸出現疲倦與咳嗽等狀況，一度考慮是否暫停工作。她開始更加重視日常保養與營養補充，重新找回好狀態。

楊貴媚表示，「我選擇喝百仕可，是因為我還有很多想做的事。想保持創作能量，營養品一定要選對，才能提供我好的照顧。」從演員、主持人，到熱愛探索世界的旅人，「百事都可，百仕可」不只是廣告詞，更是她的人生寫照。

影后楊貴媚扮演過無數動人角色，不斷突破自我，從演藝之路到生活選擇，始終堅持高標準。圖/百仕可提供
影后楊貴媚扮演過無數動人角色，不斷突破自我，從演藝之路到生活選擇，始終堅持高標準。圖/百仕可提供
百仕可營養素含有18種完整胺基酸的特優蛋白，支持楊貴媚「百事都可」。圖/百仕可提供
百仕可營養素含有18種完整胺基酸的特優蛋白，支持楊貴媚「百事都可」。圖/百仕可提供

人生 廣告 楊貴媚

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