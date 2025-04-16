啤酒界的馬卡龍！法式莓果風「馬卡龍啤酒」太欠喝

本土新創精釀啤酒品牌「啤酒肚釀製」宣布，將於4月30日與ELLE攜手聯名推出全新風味作品「法式野莓馬卡龍——拉格啤酒」（Berries Lager），並首度於全家便利商店通路限量上市。此款新品以法式甜點馬卡龍為靈感，融合莓果香氣、杏仁氣息與淡雅茶香，企圖打破傳統啤酒風味框架，打造今夏最具話題的「甜點系啤酒」。

「啤酒肚釀製」表示，新品以拉格為基底，酒精濃度為6.8%，在酸甜果香之餘帶有層次豐富的麥芽與酒花風味，適合午後小酌、派對共享，亦可作為餐後微醺選擇。該啤酒強調「入口即化」的甜點口感，同時兼具時尚與創意，在外包裝設計上也別出心裁，以粉紫色調呈現馬卡龍意象，搭配半透鋁罐設計與細緻浮紋，營造如甜點櫥窗般的視覺體驗。

「啤酒肚釀製」自創立以來持續以跨界創新為品牌核心，從行動啤酒車、便利商店限定合作，到甜點風味啤酒系列，致力於拉近啤酒與大眾生活的距離。此次新作發行，也被視為品牌探索風味多樣性與時尚定位的全新嘗試。

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