H-Stripes隱形升高更時髦 HOGAN 25春夏美鞋輕快走跳

春夏已然來到，除了時髦的穿搭造型，一雙好穿、有型、百搭的鞋款更是走跳必備。來自義大利的時尚潮牌HOGAN除了早早有品牌代言人檀健次穿戴示範，品牌近日更推出2025春夏全系列新品，聚焦在修飾身形的餅乾鞋與經典設計H Logo，最強單品包含H-Stripes更有男女同款，讓盛夏的戀人們一同時髦走跳！

HOGAN本季以1980年代義大利電音文化與海岸派對為設計基調，同時並受到2020年的義大利文藝電影所啟發。簡約、度假感不失時髦，已然是義大利設計的神髓之一，像是新款H-Stripes系列「餅乾鞋」所具有的以天際線靈感的垂直凹槽條紋，將帶來修飾身形的隱形效果，除了經典的白（餅乾底）黑色鞋身、另有全白鞋款、銀色H Logo的閃亮設計、接軌近期正流行的金屬懷舊風潮。

H-Stripes系列除了2025春夏的多變新色，「編織款」的高度也悄悄upgrade：從5.8長高到6.5公分，新色Logo並包含水鑽、粉嫩寶寶藍與芭蕾粉，從色彩為心靈營造度假或療癒感；不僅如此，由於H-Stripes在鞋身採用了柔軟的小羊皮、H Logo裝飾則為小牛皮，並加上記憶鞋墊，所以好看之餘更要提供腳體最舒服的出遊體驗，此外像是鞋身具色彩的H Logo款、其H字樣更延伸到鞋後跟，製造出修長的視覺感受；H-Stripes延伸的皮標款更將品牌誕生年份的1986加入了鞋側皮標上，帶來黑、銀、粉、藍四色，其中黑色款的鞋帶、鞋側皮標與鞋後跟皆為同色，俐落有型。