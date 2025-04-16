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賀軍翔1983經典上手！站台RADO表 親曝穿越奇想太暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
賀軍翔出席RADO Anatom新品發表，以電漿高科技陶瓷表款上手、化身科技風型男。記者沈昱嘉／攝影
賀軍翔出席RADO Anatom新品發表，以電漿高科技陶瓷表款上手、化身科技風型男。記者沈昱嘉／攝影

經典的設計總能無畏時光洗禮。瑞士雷達表（RADO）近日發表全新Anatom系列，將40年的前衛風格高程度復刻，以「進化經典」為主軸帶來五款年度新品。本次發表除了再度運用RADO拿手的高科技陶瓷為材質，延伸的電漿高科技陶瓷與Anatom Jubilé鑽表同樣令人目眩神迷，活動並邀請到人氣男星賀軍翔帥氣站台。

出席活動的賀軍翔一身白色長褲搭配銀色外套、晚如化身未來風型男，並手戴一只雷達RADO Anatom高科技電漿陶瓷腕表。賀軍翔並以簡約、高貴、大方來形容表款，也由於初代Anatom與賀軍翔同樣在1983年「問世」，當接受本刊小專訪時他並表示，假如可以「穿越」到1983年，他最想回去感受當時阿公阿嬤爺爺奶奶的生活、看看他們，意外大曬暖心一面。

（由右至左）瑞士斯沃琪瑞表台灣總經理Christy Lai與賀軍翔、RADO台灣副總經理唐震勤一同合影。記者沈昱嘉／攝影
（由右至左）瑞士斯沃琪瑞表台灣總經理Christy Lai與賀軍翔、RADO台灣副總經理唐震勤一同合影。記者沈昱嘉／攝影

最早問世於1983年的Anatom系列，是未來主義與自由主義的象徵。表款完全跳脫了幾何、數學與想像力的框架：非圓、非方，同時帶有圓潤輪廓與流線線條，展現了RADO在設計與陶瓷燒製上的雙重強項。品牌於2023年「重開機」、發表了黑色霧面高科技陶瓷搭配橡膠表帶設計，2025年再推出五款全新設計，強勢進化。

新系列維持了1983年的原汁原味、但略微更動，像是表殼寬度調整為32.5毫米，整體為32.5 x 46.3毫米。高科技陶瓷表殼與一體成形鍊帶，相當考驗陶瓷燒製的實力，尤其從側面近距離欣賞，更能體會Anatom堅實的量體感，並帶有如太空船艦的科幻氛圍。表款皆使用R766型自動上鍊機芯，具防磁性的Nivachron™游絲、72小時動力儲存，以及通過五方位校準等特色。

其中兩只Anatom黑色陶瓷款將有銀色或PVD黃金色細節包含指針、時標，面盤內並施以Super-LumiNova®夜光塗料，確保低光源環境下能清楚辨讀時間；電漿高科技陶瓷款則散發了金屬般光澤、並兼具金屬與陶瓷的雙重優點，時標、表帶細節則賦予PVD玫瑰金色處理。將表款翻轉至背面，還可欣賞R766自動上鍊機械機芯的細節，以及RADO最具設計辨識度的船錨造型自動盤。

子系列的Anatom Jubilé鑽表的Jubilé是法文，意指慶祝或紀念，兩只Anatom Jubilé的面盤都於時標鑲嵌了3顆鑽石，貴氣、簡約、大方，第二只R10204712更於表帶鑲嵌以38顆Top Wesselton鑽石，淨度則為VS-VSSI、總重約0.144克拉。兩只RADO Anatom Jubilé鑽表恰可成為對表，象徵為人生的重要時刻，以鑽石火光、閃耀銘記。

Anatom系列具圓弧輪廓的高科技陶瓷表殼、表帶，展現了RADO在陶瓷燒製上的實力。圖／RADO提供
Anatom系列具圓弧輪廓的高科技陶瓷表殼、表帶，展現了RADO在陶瓷燒製上的實力。圖／RADO提供
RADO雷達表 Anatom系列高科技陶瓷表，14萬7,300元。圖／RADO提供
RADO雷達表 Anatom系列高科技陶瓷表，14萬7,300元。圖／RADO提供
RADO雷達表Anatom Jubilé鑽表更有面盤鑲鑽、表帶鑲鑽兩種設計，恰可以鑽石火光見證人生的重要時刻。圖／RADO提供
RADO雷達表Anatom Jubilé鑽表更有面盤鑲鑽、表帶鑲鑽兩種設計，恰可以鑽石火光見證人生的重要時刻。圖／RADO提供
R766自動上鍊機芯細節與RADO經典的船錨造型自動盤，都可在透明後底蓋中欣賞。圖／RADO提供
R766自動上鍊機芯細節與RADO經典的船錨造型自動盤，都可在透明後底蓋中欣賞。圖／RADO提供
RADO雷達表 Anatom系列高科技陶瓷表，14萬3,600元。圖／RADO提供
RADO雷達表 Anatom系列高科技陶瓷表，14萬3,600元。圖／RADO提供
自1983年問世的RADO Anatom系列，至今仍散發前衛、科幻氛圍。圖／RADO提供
自1983年問世的RADO Anatom系列，至今仍散發前衛、科幻氛圍。圖／RADO提供
1983年初次問世的Anatom表款。圖／RADO提供
1983年初次問世的Anatom表款。圖／RADO提供
RADO雷達表 Anatom系列電漿高科技陶瓷表，14萬7,300元。圖／RADO提供
RADO雷達表 Anatom系列電漿高科技陶瓷表，14萬7,300元。圖／RADO提供

賀軍翔 鑽石 黑色

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