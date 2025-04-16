賀軍翔1983經典上手！站台RADO表 親曝穿越奇想太暖心

經典的設計總能無畏時光洗禮。瑞士雷達表（RADO）近日發表全新Anatom系列，將40年的前衛風格高程度復刻，以「進化經典」為主軸帶來五款年度新品。本次發表除了再度運用RADO拿手的高科技陶瓷為材質，延伸的電漿高科技陶瓷與Anatom Jubilé鑽表同樣令人目眩神迷，活動並邀請到人氣男星賀軍翔帥氣站台。

出席活動的賀軍翔一身白色長褲搭配銀色外套、晚如化身未來風型男，並手戴一只雷達RADO Anatom高科技電漿陶瓷腕表。賀軍翔並以簡約、高貴、大方來形容表款，也由於初代Anatom與賀軍翔同樣在1983年「問世」，當接受本刊小專訪時他並表示，假如可以「穿越」到1983年，他最想回去感受當時阿公阿嬤爺爺奶奶的生活、看看他們，意外大曬暖心一面。

（由右至左）瑞士斯沃琪瑞表台灣總經理Christy Lai與賀軍翔、RADO台灣副總經理唐震勤一同合影。記者沈昱嘉／攝影

最早問世於1983年的Anatom系列，是未來主義與自由主義的象徵。表款完全跳脫了幾何、數學與想像力的框架：非圓、非方，同時帶有圓潤輪廓與流線線條，展現了RADO在設計與陶瓷燒製上的雙重強項。品牌於2023年「重開機」、發表了黑色霧面高科技陶瓷搭配橡膠表帶設計，2025年再推出五款全新設計，強勢進化。

新系列維持了1983年的原汁原味、但略微更動，像是表殼寬度調整為32.5毫米，整體為32.5 x 46.3毫米。高科技陶瓷表殼與一體成形鍊帶，相當考驗陶瓷燒製的實力，尤其從側面近距離欣賞，更能體會Anatom堅實的量體感，並帶有如太空船艦的科幻氛圍。表款皆使用R766型自動上鍊機芯，具防磁性的Nivachron™游絲、72小時動力儲存，以及通過五方位校準等特色。

其中兩只Anatom黑色陶瓷款將有銀色或PVD黃金色細節包含指針、時標，面盤內並施以Super-LumiNova®夜光塗料，確保低光源環境下能清楚辨讀時間；電漿高科技陶瓷款則散發了金屬般光澤、並兼具金屬與陶瓷的雙重優點，時標、表帶細節則賦予PVD玫瑰金色處理。將表款翻轉至背面，還可欣賞R766自動上鍊機械機芯的細節，以及RADO最具設計辨識度的船錨造型自動盤。