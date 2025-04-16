aespa Giselle演繹LOEWE最新形象 粉紅長髮好搭番茄包

在擔任LOEWE創意總監的時候，Jonathan Anderson將他關於西班牙最美好的度假回憶融入每年夏季系列的設計中，以西班牙度假勝地Ibiza島上的曾經的時尚文化標誌Paula's時裝店為名，推出了LOEWE Paula's Ibiza系列。本季這個充迷人的系列，把在城市或度假過程中感受到的活力化作靈感，讓夏天不再只關於一個特定的地方，而是透過服裝和配件的設計，捕捉到夏天各種充滿可能性的感覺。

本季Paula's Ibiza系列造型特地到葡萄牙Comporta的沙灘拍攝，由Gray Sorrenti操刀，表達出與環境和諧融為一體的意境，並由歌手兼LOEWE品牌大使、aespa成員Giselle，以及Sophie Wilde、Enzo Vogrincic及Jamie Dornan等國際級演員擔綱演出。黎明晨曦到黃昏日落的不同時分的陽光照射下，他們在自然風景及乾樹枝或欄柵等背景襯托下顯得悠然自得，享受著投入大自然的美好時光，直接而充滿活力的影像呼應系列服飾的設計；沙灘、植物、柵欄或生鏽文物上的包款與配件，表達海島日常生活的意念。

系列服飾搭配手工精緻的裝飾，指南針及羽毛圖案、以及從海島茂盛植物啟發的印花構築出自由無拘束的休閒氣息。輕盈透氣的混紡洋裝及及膝裙有垂墜披搭及褶皺設計，平織及針織服裝飾蕾絲及滾邊，牛仔布質感柔軟、形態輕鬆休閒，還有純色或有圖案的舒適套裝。

酒椰葉纖維織籃是LOEWE工藝文化的體現，本季新款Ola等經典織籃以傳統手工製作成波浪形輪廓並掛上短甜圈首飾鏈；Punch Hole織籃的酒椰葉纖維揉成粗辮狀，搭配未經細緻加工的皮帶，別具個性；鉤織Punch Hole Hobo籃附皮革貼大，形態鬆軟；全新迷你版Featherlight Puzzle包輕巧登場。其他的織籃、Pocket袋及小包款式以花園為靈感，以刺繡花朵及蜜蜂裝飾，盛放花兒或蕃茄變成手工製的包包掛飾，昆蟲及花朵則以別針的形式點綴其上。

Rio絨面皮拖鞋提供絢麗彩虹色及手工酒椰葉纖維刺繡款，Anagram拖鞋換上萬花筒般的色彩並推出矮鞋款，另有新款Petal草編鞋。向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的印花以及水果和蔬菜形掛飾及別針，都散發一種活潑玩味氣質，為夏季的愜意注入搖滾音樂祭的氣息。牛仔布或彩虹色珠飾的漁夫帽、前衛Front Lens粗眼鏡以及花朵裝飾Daisy Field太陽眼鏡等，則為完美夏日度假打扮畫龍點睛。