快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

聽新聞
0:00 / 0:00

aespa Giselle演繹LOEWE最新形象 粉紅長髮好搭番茄包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE品牌大使、韓流女團aespa成員Giselle演出2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓流女團aespa成員Giselle演出2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供

在擔任LOEWE創意總監的時候，Jonathan Anderson將他關於西班牙最美好的度假回憶融入每年夏季系列的設計中，以西班牙度假勝地Ibiza島上的曾經的時尚文化標誌Paula's時裝店為名，推出了LOEWE Paula's Ibiza系列。本季這個充迷人的系列，把在城市或度假過程中感受到的活力化作靈感，讓夏天不再只關於一個特定的地方，而是透過服裝配件的設計，捕捉到夏天各種充滿可能性的感覺。

本季Paula's Ibiza系列造型特地到葡萄牙Comporta的沙灘拍攝，由Gray Sorrenti操刀，表達出與環境和諧融為一體的意境，並由歌手兼LOEWE品牌大使、aespa成員Giselle，以及Sophie Wilde、Enzo Vogrincic及Jamie Dornan等國際級演員擔綱演出。黎明晨曦到黃昏日落的不同時分的陽光照射下，他們在自然風景及乾樹枝或欄柵等背景襯托下顯得悠然自得，享受著投入大自然的美好時光，直接而充滿活力的影像呼應系列服飾的設計；沙灘、植物、柵欄或生鏽文物上的包款與配件，表達海島日常生活的意念。

系列服飾搭配手工精緻的裝飾，指南針及羽毛圖案、以及從海島茂盛植物啟發的印花構築出自由無拘束的休閒氣息。輕盈透氣的混紡洋裝及及膝裙有垂墜披搭及褶皺設計，平織及針織服裝飾蕾絲及滾邊，牛仔布質感柔軟、形態輕鬆休閒，還有純色或有圖案的舒適套裝。

酒椰葉纖維織籃是LOEWE工藝文化的體現，本季新款Ola等經典織籃以傳統手工製作成波浪形輪廓並掛上短甜圈首飾鏈；Punch Hole織籃的酒椰葉纖維揉成粗辮狀，搭配未經細緻加工的皮帶，別具個性；鉤織Punch Hole Hobo籃附皮革貼大，形態鬆軟；全新迷你版Featherlight Puzzle包輕巧登場。其他的織籃、Pocket袋及小包款式以花園為靈感，以刺繡花朵及蜜蜂裝飾，盛放花兒或蕃茄變成手工製的包包掛飾，昆蟲及花朵則以別針的形式點綴其上。

Rio絨面皮拖鞋提供絢麗彩虹色及手工酒椰葉纖維刺繡款，Anagram拖鞋換上萬花筒般的色彩並推出矮鞋款，另有新款Petal草編鞋。向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的印花以及水果和蔬菜形掛飾及別針，都散發一種活潑玩味氣質，為夏季的愜意注入搖滾音樂祭的氣息。牛仔布或彩虹色珠飾的漁夫帽、前衛Front Lens粗眼鏡以及花朵裝飾Daisy Field太陽眼鏡等，則為完美夏日度假打扮畫龍點睛。

男演員Enzo Vogrincic演繹2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
男演員Enzo Vogrincic演繹2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列番茄造型硬殼包。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列番茄造型硬殼包。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列海星造型吊飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列海星造型吊飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列海星吊飾裝飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列海星吊飾裝飾。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓流女團aespa成員Giselle演出2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓流女團aespa成員Giselle演出2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列花朵裝飾Daisy Field太陽眼鏡。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列花朵裝飾Daisy Field太陽眼鏡。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列花束造型吊飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列花束造型吊飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列野餐格紋造型編織提籃。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列野餐格紋造型編織提籃。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列Flamenco包。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列Flamenco包。圖／LOEWE提供
女演員Sophie Wilde演繹2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
女演員Sophie Wilde演繹2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列織籃及小包款式以花園為靈感，以刺繡花朵及蜜蜂裝飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列織籃及小包款式以花園為靈感，以刺繡花朵及蜜蜂裝飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列編織Ola包。
2025 Paula's Ibiza系列編織Ola包。
男演員Jamie Dornan演繹2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
男演員Jamie Dornan演繹2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓流女團aespa成員Giselle演出2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓流女團aespa成員Giselle演出2025 Paula's Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列鉤織提包與彩色內袋。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列鉤織提包與彩色內袋。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列中向美國搖滾樂隊Grateful Dead致敬的一系列T恤。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列大象造型掛飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列大象造型掛飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列番茄、水果、和冰淇淋皮革吊飾。圖／LOEWE提供
2025 Paula's Ibiza系列番茄、水果、和冰淇淋皮革吊飾。圖／LOEWE提供

服裝 配件

延伸閱讀

限定版太可愛！LOEWE「意壺好茶」展 奇思妙想變茶壺

Jonathan Anderson黃金十年的完美紀錄！LOEWE出紀念書

籃籃長相甜美歌聲如何？ 節目意外哼唱竟遭小販砸蕃茄

日本小六生傳訊問能否用洋蔥番茄？媽媽回家驚見「天才之舉」

相關新聞

H-Stripes隱形升高更時髦 HOGAN 25春夏美鞋輕快走跳

春夏已然來到，除了時髦的穿搭造型，一雙好穿、有型、百搭的鞋款更是走跳必備。來自義大利的時尚潮牌HOGAN除了早早有品牌代...

賀軍翔1983經典上手！站台RADO表 親曝穿越奇想太暖心

經典的設計總能無畏時光洗禮。瑞士雷達表（RADO）近日發表全新Anatom系列，將40年的前衛風格高程度復刻，以「進化經...

aespa Giselle演繹LOEWE最新形象 粉紅長髮好搭番茄包

在擔任LOEWE創意總監的時候，Jonathan Anderson將他關於西班牙最美好的度假回憶融入每年夏季系列的設計中...

金箔鋪滿整塊牛排 LOPFAIT Grill「24K黃金牛排」登場

2022、2023連續兩年獲選「500盤」的法式餐廳 LOPFAIT 樂斐，全新「店中店」副品牌 LOPFAIT Gri...

林安可真的變二刀流 戴上JINS眼鏡被粉絲虧「帥又尬」

日本眼鏡品牌JINS一鏡兩用的Switch系列，今年春夏推出全新5款系列，這次JIN特別邀請到統一獅重砲林安可戴上Swi...

統一Par K* Avenue歡慶周年抽百萬點數 全家極選系列魚飯糰新品奢華登場

便利商店鮮食餐飲競爭越來越激烈，7-ELEVEN、全家持續推出新服務、新品，滿足消費者飲食需求。慶祝「Par K* Av...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。