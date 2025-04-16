金箔鋪滿整塊牛排 LOPFAIT Grill「24K黃金牛排」登場

2022、2023連續兩年獲選「500盤」的法式餐廳 LOPFAIT 樂斐，全新「店中店」副品牌 LOPFAIT Grill ，今（16日）正式誕生。主廚鄭裕錞（Josh）別開生面地以法式技法，打造包括開胃小品、前菜、湯品與甜點在內的牛排套餐，另附佐餐麵包與茶點飲品，創造有別於美式牛排館的「Fine Steakhouse」體驗。

Josh主廚出菜，一向誠意滿滿。他特別選擇以適合多人分享的「義大利弗羅倫斯丁骨牛排系列」，作為「店中店」新品牌起手式，「它最能展現牛肉品質、食材原味和直火燒烤的魅力，也是歐洲最具代表性的牛排」。該系列共提供「澳洲A LEGACY熟齡母和牛」、「澳洲穀飼和牛」與「美國FLANNERY乾式熟成28天」三選項，將不同產地、品種與飼養方式的肉品，透過細膩的處理手法，充分展現丁骨牛排可以一次品嚐到菲力與紐約客2種部位的極致魅力。

此外，宛如披上黃金甲、金縷衣的「24k黃金牛排系列」，更令老饕眼睛一亮。其中「澳洲穀飼和牛丁骨牛排」先用義大利紅酒醃12小時、再風乾24小時，讓肉質表面產生焦糖化的脆殼之後，再上爐炙烤，悉心處理至完美熟度，最後整塊包上 24K金箔，吃的時候可以感受到淡淡酒香，奢華度破表。「澳洲Blackmore 純血和牛帶骨肋眼」採限量供應，選用血統純正的日本種和牛，每月產量僅55頭，炙烤完成後豪氣地裹上20張金箔，油花豐勻、肉質甘香，入口時毫無圈養和牛的膩感。

迎上國內這一波以季節套餐方式供應牛排的食尚趨勢，Josh以法料主廚見長的細膩風味與精緻擺盤切入市場，更顯游刃有餘。基於法料主廚對牛肉的理解與火侯掌握，Josh主廚不僅將直火炙烤，運用至如神入化，更以細膩手法處理配菜、醬汁，不但保有精緻法餐的靈魂與味覺深度，更為牛排套餐注入優雅層次感。

好比丁骨牛排的燒烤，由於紐約客與菲力的肉質不同；紐約客肉質緊實，帶有明顯嚼勁，油脂分布細膩，但菲力肉質軟嫩、纖維細緻且油脂含量低。所以Josh主廚的處理方式，是先烤紐約客那一半，接下來再將紐約客與菲力兩個部分一起炙烤。「這樣在丁骨牛排上桌的時候，兩個部分都能到達到最均衡、最完美的熟度。」他指出：「如果將紐約客與菲力同時下去炙燒的話，往往是紐約客的熟度剛好，但是菲力那一半，卻已經過熟了。」

即便對牛排掌握純熟，但原本 LOPFAIT 樂斐主餐廳的法料套餐，仍平行供應，主、副品牌共享同一團隊與核心食材，由於LOPFAIT Grill採「店中店」形式營運，在空間方面也將適度區隔，透過更彈性的資源調度，創造出風格截然不同的雙軌體驗。

LOPFAIT Grill套餐道數雖為縮短用餐時間有所精簡，但菜色的精緻感卻絲毫不減。開胃小品由「帕馬火腿、大甲芋頭、自製鹹蛋黃」、「鱒魚子煙燻甜菜根塔」、「義大利烤餅、燉肉醬、酸奶」3道組成，用餐之始即標記出LOPFAIT樂斐的Fine Dining基因。

前菜「佛羅倫斯燉金錢肚、青醬、法國麵包」的靈感，來自佛羅倫斯馳名小食「牛肚包」，將酥脆麵包、青醬、燉牛肚、甜椒與帕瑪森起司，以tapas概念組合放入球形容器煙染燻香，滋味豐盈飽滿。溫前菜「熟齡母和牛肉塔塔、義大利黑松露、布里歐麵包」在酥脆的布里歐麵包上鋪上母和牛生牛肉塔塔，搭配現刨黑松露更添馨香。湯品「醋漬昆布、甜豆濃湯」將大量甜豆仁打成泥，加入薄荷與酸奶，更顯清新溫潤。

主餐除了適合多人分享的「義大利弗羅倫斯丁骨牛排系列」與「24k黃金牛排系列」，也有適合單人品嚐的菲力、肋眼或紐約克可彈性選擇。主甜點「OLD FASHION 提拉米蘇」以甜點車、桌邊服務的形式登場，提拉米蘇以蘭姆酒與咖啡酒增添層次豐富的香氣與微醺風味，現場依照饕客喜好加入莓果、堅果、可可粉等配料，提供風味層次更豐富、的客製化甜點饗宴。

Josh主廚計劃未來將依據季節更替肉品產地與調整菜色，打造更貼近台灣四季節奏的「牛排套餐」。從「LOPFAIT」到「LOPFAIT Grill」，不僅是一場形式上的延伸，更是Josh主廚自法餐基因出發，結合法式美學與歐陸牛排文化的嶄新演繹，不但為排餐注入優雅，更讓經典牛排綻放出全新光芒。

◎LOPFAIT Grill ．地址：台北市中山區敬業二路199號4樓 ．電話：02-8502-5599 ．套餐內容：含開胃小品、前菜、湯品、主餐、甜點，另附佐餐麵包、茶點與飲品 午餐五道式2,780元起＋10％ 晚餐八道式3,280元起＋10％

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康