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金箔鋪滿整塊牛排 LOPFAIT Grill「24K黃金牛排」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「24k黃金牛排系列」中的「澳洲Blackmore 純血和牛帶骨肋眼」。圖／LOPFAIT Grill提供
「24k黃金牛排系列」中的「澳洲Blackmore 純血和牛帶骨肋眼」。圖／LOPFAIT Grill提供

2022、2023連續兩年獲選「500盤」的法式餐廳 LOPFAIT 樂斐，全新「店中店」副品牌 LOPFAIT Grill ，今（16日）正式誕生。主廚鄭裕錞（Josh）別開生面地以法式技法，打造包括開胃小品、前菜、湯品與甜點在內的牛排套餐，另附佐餐麵包與茶點飲品，創造有別於美式牛排館的「Fine Steakhouse」體驗。

Josh主廚出菜，一向誠意滿滿。他特別選擇以適合多人分享的「義大利弗羅倫斯丁骨牛排系列」，作為「店中店」新品牌起手式，「它最能展現牛肉品質、食材原味和直火燒烤的魅力，也是歐洲最具代表性的牛排」。該系列共提供「澳洲A LEGACY熟齡母和牛」、「澳洲穀飼和牛」與「美國FLANNERY乾式熟成28天」三選項，將不同產地、品種與飼養方式的肉品，透過細膩的處理手法，充分展現丁骨牛排可以一次品嚐到菲力與紐約客2種部位的極致魅力。

此外，宛如披上黃金甲、金縷衣的「24k黃金牛排系列」，更令老饕眼睛一亮。其中「澳洲穀飼和牛丁骨牛排」先用義大利紅酒醃12小時、再風乾24小時，讓肉質表面產生焦糖化的脆殼之後，再上爐炙烤，悉心處理至完美熟度，最後整塊包上 24K金箔，吃的時候可以感受到淡淡酒香，奢華度破表。「澳洲Blackmore 純血和牛帶骨肋眼」採限量供應，選用血統純正的日本種和牛，每月產量僅55頭，炙烤完成後豪氣地裹上20張金箔，油花豐勻、肉質甘香，入口時毫無圈養和牛的膩感。

迎上國內這一波以季節套餐方式供應牛排的食尚趨勢，Josh以法料主廚見長的細膩風味與精緻擺盤切入市場，更顯游刃有餘。基於法料主廚對牛肉的理解與火侯掌握，Josh主廚不僅將直火炙烤，運用至如神入化，更以細膩手法處理配菜、醬汁，不但保有精緻法餐的靈魂與味覺深度，更為牛排套餐注入優雅層次感。

好比丁骨牛排的燒烤，由於紐約客與菲力的肉質不同；紐約客肉質緊實，帶有明顯嚼勁，油脂分布細膩，但菲力肉質軟嫩、纖維細緻且油脂含量低。所以Josh主廚的處理方式，是先烤紐約客那一半，接下來再將紐約客與菲力兩個部分一起炙烤。「這樣在丁骨牛排上桌的時候，兩個部分都能到達到最均衡、最完美的熟度。」他指出：「如果將紐約客與菲力同時下去炙燒的話，往往是紐約客的熟度剛好，但是菲力那一半，卻已經過熟了。」

即便對牛排掌握純熟，但原本 LOPFAIT 樂斐主餐廳的法料套餐，仍平行供應，主、副品牌共享同一團隊與核心食材，由於LOPFAIT Grill採「店中店」形式營運，在空間方面也將適度區隔，透過更彈性的資源調度，創造出風格截然不同的雙軌體驗。

LOPFAIT Grill套餐道數雖為縮短用餐時間有所精簡，但菜色的精緻感卻絲毫不減。開胃小品由「帕馬火腿、大甲芋頭、自製鹹蛋黃」、「鱒魚子煙燻甜菜根塔」、「義大利烤餅、燉肉醬、酸奶」3道組成，用餐之始即標記出LOPFAIT樂斐的Fine Dining基因。

前菜「佛羅倫斯燉金錢肚、青醬、法國麵包」的靈感，來自佛羅倫斯馳名小食「牛肚包」，將酥脆麵包、青醬、燉牛肚、甜椒與帕瑪森起司，以tapas概念組合放入球形容器煙染燻香，滋味豐盈飽滿。溫前菜「熟齡母和牛肉塔塔、義大利黑松露、布里歐麵包」在酥脆的布里歐麵包上鋪上母和牛生牛肉塔塔，搭配現刨黑松露更添馨香。湯品「醋漬昆布、甜豆濃湯」將大量甜豆仁打成泥，加入薄荷與酸奶，更顯清新溫潤。

主餐除了適合多人分享的「義大利弗羅倫斯丁骨牛排系列」與「24k黃金牛排系列」，也有適合單人品嚐的菲力、肋眼或紐約克可彈性選擇。主甜點「OLD FASHION 提拉米蘇」以甜點車、桌邊服務的形式登場，提拉米蘇以蘭姆酒與咖啡酒增添層次豐富的香氣與微醺風味，現場依照饕客喜好加入莓果、堅果、可可粉等配料，提供風味層次更豐富、的客製化甜點饗宴。

Josh主廚計劃未來將依據季節更替肉品產地與調整菜色，打造更貼近台灣四季節奏的「牛排套餐」。從「LOPFAIT」到「LOPFAIT Grill」，不僅是一場形式上的延伸，更是Josh主廚自法餐基因出發，結合法式美學與歐陸牛排文化的嶄新演繹，不但為排餐注入優雅，更讓經典牛排綻放出全新光芒。

◎LOPFAIT Grill

．地址：台北市中山區敬業二路199號4樓

．電話：02-8502-5599

．套餐內容：含開胃小品、前菜、湯品、主餐、甜點，另附佐餐麵包、茶點與飲品

午餐五道式2,780元起＋10％

晚餐八道式3,280元起＋10％

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「24k黃金牛排系列」中的「澳洲穀飼和牛丁骨牛排」。圖／LOPFAIT Grill提供
「24k黃金牛排系列」中的「澳洲穀飼和牛丁骨牛排」。圖／LOPFAIT Grill提供
法式餐廳 LOPFAIT 樂斐於2021年第四季開幕。圖／LOPFAIT提供
法式餐廳 LOPFAIT 樂斐於2021年第四季開幕。圖／LOPFAIT提供
主甜點「OLD FASHION 提拉米蘇」。圖／LOPFAIT Grill提供
主甜點「OLD FASHION 提拉米蘇」。圖／LOPFAIT Grill提供
前菜「佛羅倫斯燉金錢肚、青醬、法國麵包」。圖／LOPFAIT Grill提供
前菜「佛羅倫斯燉金錢肚、青醬、法國麵包」。圖／LOPFAIT Grill提供
主甜點「OLD FASHION 提拉米蘇」以甜點車、桌邊服務的形式登場。圖／LOPFAIT Grill提供
主甜點「OLD FASHION 提拉米蘇」以甜點車、桌邊服務的形式登場。圖／LOPFAIT Grill提供
溫前菜「熟齡母和牛肉塔塔、義大利黑松露、布里歐麵包」。圖／LOPFAIT Grill提供
溫前菜「熟齡母和牛肉塔塔、義大利黑松露、布里歐麵包」。圖／LOPFAIT Grill提供
湯品「醋漬昆布、甜豆濃湯」。圖／LOPFAIT Grill提供
湯品「醋漬昆布、甜豆濃湯」。圖／LOPFAIT Grill提供
「佛羅倫斯丁骨牛排」系列與配菜。圖／LOPFAIT Grill提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「佛羅倫斯丁骨牛排」系列與配菜。圖／LOPFAIT Grill提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牛排 紐約 義大利

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