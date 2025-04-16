林安可真的變二刀流 戴上JINS眼鏡被粉絲虧「帥又尬」

日本眼鏡品牌JINS一鏡兩用的Switch系列，今年春夏推出全新5款系列，這次JIN特別邀請到統一獅重砲林安可戴上Switch系列眼鏡，形象廣告一上線，被粉絲誇讚「可以原地出道了」、「帥又尬真的是安可」、「傑尼獅家族」。

JINS Switch系列是屬於眼鏡、墨鏡切換的二刀流，透過磁吸式、上掀式前鏡片，帶來眼鏡一秒變墨鏡的便利。今年春夏JINS Switch再推出BASIC(Flip up)、BASIC、SPORTS、FASHION Metal、FASHION Combi五大系列。日常工作生活用的眼鏡，可快速切換為室外活動的造型墨鏡，更加入機能型鏡片，無論是開車或到戶外從事爬山、釣魚等活動都很適合。

上掀式前鏡片，單手一翻輕鬆切換，前框及鏡腳選用符合環保標準的高性能PEI材質，主打耐用性高、不易變形。此外，SPORTS款採用流線型鏡框設計，搭配可彎式鏡腳，自由調整鏡腳的彎曲度，能更加貼合臉型，不易滑落，適合運動時配戴。這次更推出半框設計，可隨使用情境搭配駕駛用或偏光鏡片。

眼鏡舊換新再享優惠，JINS「廢鏡新思計畫」今年邁向第4年，回收活動全面開跑，即日起到5/31止，消費者持任一品牌、不再需要的舊眼鏡或墨鏡到JINS門市回收，就可享300元折價。

不只林安可，桌球國手林昀儒私下戴眼鏡的模樣在Threads上曾引起粉絲熱烈討論，小林眼鏡獨家販售Converse全新運動休閒眼鏡系列，便特別邀請林昀儒來詮釋眼鏡的運動風格。

這次Converse運動休閒眼鏡系列涵蓋13款光學鏡架與1款太陽眼鏡，且每款皆有2至3種配色，提供多樣選擇，鏡腳部分巧妙融入Converse標誌性logo元素，包括帆布材質的細節設計、鞋帶孔洞元素等。小林眼鏡即起至7月15日止，推出選配Converse運動休閒眼鏡只要2,980元，再享3C鏡片「買一片送一片」超值優惠。