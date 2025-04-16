統一Par K* Avenue歡慶周年抽百萬點數 全家極選系列魚飯糰新品奢華登場

便利商店鮮食餐飲競爭越來越激烈，7-ELEVEN、全家持續推出新服務、新品，滿足消費者飲食需求。慶祝「Par K* Avenue」開幕1周年，7-ELEVEN Fresh康橋門市推星級現做餐飲與多重優惠；全家則強化米食布局，推出全新「極選系列」金飯糰，以日系高規格工法升級口感。

位於台南永康的統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」歡慶1周年，4月18日至20日祭出多項限時優惠，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工等品牌聯手慶祝，單筆消費滿688元贈50點OPENPOINT點數，滿888元再送刮刮卡，人人有獎，有機會抽中最高100萬點。

7-ELEVEN Fresh康橋門市則首創全新的現做餐飲型態，共超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，與台南晶英酒店合作推出星級美饌，周年慶期間全品項8.8折，指定主食第2件半價，點心買1送1。同時打造複合超級市場業態，超市區嚴選生鮮與進口食材，指定生鮮肉品9折及蔬果全品項9折，指定品項買1送1。

全家持續深耕便利商店米食市場，金飯糰以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角，即日起推出全新「極選系列」三角飯糰，首度導入特A級「一見鍾情米」，並引進日本全家同款仿職人飯糰成型機台，展現日本職人手握工法，打造升級蓬鬆新食感，成品透過味覺分析儀科技，精準控管飯糰品質與美味。