統一Par K* Avenue歡慶周年抽百萬點數 全家極選系列魚飯糰新品奢華登場
便利商店鮮食餐飲競爭越來越激烈，7-ELEVEN、全家持續推出新服務、新品，滿足消費者飲食需求。慶祝「Par K* Avenue」開幕1周年，7-ELEVEN Fresh康橋門市推星級現做餐飲與多重優惠；全家則強化米食布局，推出全新「極選系列」金飯糰，以日系高規格工法升級口感。
位於台南永康的統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」歡慶1周年，4月18日至20日祭出多項限時優惠，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工等品牌聯手慶祝，單筆消費滿688元贈50點OPENPOINT點數，滿888元再送刮刮卡，人人有獎，有機會抽中最高100萬點。
7-ELEVEN Fresh康橋門市則首創全新的現做餐飲型態，共超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，與台南晶英酒店合作推出星級美饌，周年慶期間全品項8.8折，指定主食第2件半價，點心買1送1。同時打造複合超級市場業態，超市區嚴選生鮮與進口食材，指定生鮮肉品9折及蔬果全品項9折，指定品項買1送1。
全家持續深耕便利商店米食市場，金飯糰以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角，即日起推出全新「極選系列」三角飯糰，首度導入特A級「一見鍾情米」，並引進日本全家同款仿職人飯糰成型機台，展現日本職人手握工法，打造升級蓬鬆新食感，成品透過味覺分析儀科技，精準控管飯糰品質與美味。
新系列首波主打「贅沢鮭魚肚」、「秘傳麻辣鯖魚」及「柚庵燒赤魚」3款新品，採用日本全家水產物料，以多款高品質魚種與日本傳統調味技術，細膩呈現層次風味。4月16日至4月29日限時推出極選系列飯糰任選2件6.9折優惠，並享餐餐超值配指定飲品組合價69元。全家目前常態銷售飯糰達30款，4大產品線滿足上班族、學生族多元需求。
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