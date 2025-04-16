快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

聽新聞
0:00 / 0:00

統一Par K* Avenue歡慶周年抽百萬點數 全家極選系列魚飯糰新品奢華登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家即日起推出全新「極選系列」三角飯糰，以打造粒感分明的蓬鬆口感為目標，從美味金三角全面升級。圖／全家便利商店提供
全家即日起推出全新「極選系列」三角飯糰，以打造粒感分明的蓬鬆口感為目標，從美味金三角全面升級。圖／全家便利商店提供

便利商店鮮食餐飲競爭越來越激烈，7-ELEVEN、全家持續推出新服務、新品，滿足消費者飲食需求。慶祝「Par K* Avenue」開幕1周年，7-ELEVEN Fresh康橋門市推星級現做餐飲與多重優惠；全家則強化米食布局，推出全新「極選系列」金飯糰，以日系高規格工法升級口感。

位於台南永康的統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」歡慶1周年，4月18日至20日祭出多項限時優惠，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工等品牌聯手慶祝，單筆消費滿688元贈50點OPENPOINT點數，滿888元再送刮刮卡，人人有獎，有機會抽中最高100萬點。

7-ELEVEN Fresh康橋門市則首創全新的現做餐飲型態，共超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，與台南晶英酒店合作推出星級美饌，周年慶期間全品項8.8折，指定主食第2件半價，點心買1送1。同時打造複合超級市場業態，超市區嚴選生鮮與進口食材，指定生鮮肉品9折及蔬果全品項9折，指定品項買1送1。

全家持續深耕便利商店米食市場，金飯糰以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角，即日起推出全新「極選系列」三角飯糰，首度導入特A級「一見鍾情米」，並引進日本全家同款仿職人飯糰成型機台，展現日本職人手握工法，打造升級蓬鬆新食感，成品透過味覺分析儀科技，精準控管飯糰品質與美味。

新系列首波主打「贅沢鮭魚肚」、「秘傳麻辣鯖魚」及「柚庵燒赤魚」3款新品，採用日本全家水產物料，以多款高品質魚種與日本傳統調味技術，細膩呈現層次風味。4月16日至4月29日限時推出極選系列飯糰任選2件6.9折優惠，並享餐餐超值配指定飲品組合價69元。全家目前常態銷售飯糰達30款，4大產品線滿足上班族、學生族多元需求。

7-ELEVEN Fresh康橋門市全台首創進駐「Fresh」全新的現做餐飲型態，共超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN Fresh康橋門市全台首創進駐「Fresh」全新的現做餐飲型態，共超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料。圖／7-ELEVEN提供
與日本全家相同、專為便利商店打造的飯糰成型機，運用特殊壓模技術可展現日本專門店手工飯糰製法。圖／全家便利商店提供
與日本全家相同、專為便利商店打造的飯糰成型機，運用特殊壓模技術可展現日本專門店手工飯糰製法。圖／全家便利商店提供
4月18日至20日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工單筆消費滿額888元即贈刮刮卡1張，有機會抽到百萬OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
4月18日至20日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工單筆消費滿額888元即贈刮刮卡1張，有機會抽到百萬OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
全家深耕打造便利商店特色米食，積極發展「金飯糰」成為鮮食重點戰略品牌，並以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。圖／全家便利商店提供
全家深耕打造便利商店特色米食，積極發展「金飯糰」成為鮮食重點戰略品牌，並以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN Fresh康橋門市同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品海鮮、蔬菜水果、居家調理、起司專區等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN Fresh康橋門市同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品海鮮、蔬菜水果、居家調理、起司專區等。圖／7-ELEVEN提供

日本 食材 飯糰

延伸閱讀

統一「Par K* Avenue」慶一周年 消費抽百萬 OPENPOINT

公共工程應如何落實淨零碳排？ 政府帶頭！

英媒揭我戰時儲備機密？ 翁曉玲：卓榮泰快去查誰洩密

台股崩跌也要吃飽！7-11冰櫃飯糰下殺3折「2個33元」 比御飯糰便宜

相關新聞

莎倫娜號取消11日航次挨批 新補償方案出爐消費金增倍

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪因故障停靠那霸維修，延後1天返回基隆港，並取消原訂11日出發的航次，影響3千多人，導致臨時...

統一Par K* Avenue歡慶周年抽百萬點數 全家極選系列魚飯糰新品奢華登場

便利商店鮮食餐飲競爭越來越激烈，7-ELEVEN、全家持續推出新服務、新品，滿足消費者飲食需求。慶祝「Par K* Av...

Miu Miu少女文藝沙龍？第二屆Literary Club圓滿落幕

風格需要養成，同樣人的思想也需要形塑。Miu Miu近日舉辦了第二屆2025 Literary Club「A Woman...

香氛花園盛開 台北101母親節檔期不只回饋還有感官體驗

迎接上半年重點母親節檔期，台北101於四樓都會廣場變身「夢幻香氛花園」，並將歐式花藝與Jo Malone London、...

「任天堂授權商品旗艦中心」月底正式進駐新光三越A11 5大優惠活動別錯過

繼去年底開設「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店之後，任天堂台灣代理商傑仕登宣布，「...

台中港酒店新廚團隊推多國料理 麗寶樂園推6到60歲門票優惠

台中港酒店新廚團隊即日起推出多國料理春夏新菜單，由全新廚師團隊領軍；麗寶樂園則推出72個月至720個月的大寶寶優惠活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。