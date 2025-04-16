Miu Miu少女文藝沙龍？第二屆Literary Club圓滿落幕

風格需要養成，同樣人的思想也需要形塑。Miu Miu近日舉辦了第二屆2025 Literary Club「A Woman’s Education」沙龍，在品牌創意總監Miuccia Prada帶領下，不僅深入兩位東西文學大師作品，進而探索少女時期、愛情與性教育的多元面向。

Miu Miu Literary Club是品牌舉辦以藝術為為主題的文化活動，首次並在2024年4月舉辦了Literary Club「Writing Life」，其他系列並以Miu Miu Women's Tales為主，以女性主導短片委託平臺，本次的Miu Miu Literary Club「A Woman’s Education」沙龍，則聚焦在法國存在主義作家Simone de Beauvoir，以及日本昭和時代的傑作女作家上田富美（Fumi Ueda）、其筆名則為圓地文子。

活動共分兩日，第一日主題為「The Power of Girlhood」、中文可譯為女性社群之力量，並賞析Simone de Beauvoir問世於1954年的長篇小說《The Inseparables》，第二天主題則為「About Love, Sex and Desire」，賞析、討論Fumiko Enchi的小說《The Waiting Years》，明確描述女性性慾的作品，作品出於1957年民風仍保守的日本。兩部讀本都展現了女性透過文字所傳遞的思潮，即便橫跨數十年後、仍有其經典意義。

對談後兩日現場都舉辦了詩歌朗誦與音樂表演，同時活動中亦販售《The Inseparable》和《The Waiting Years》兩本著作；活動已於日前4月9、10兩日於米蘭Circolo Filologico文化中心舉行，然Miu Miu對於風格的形塑，更在服裝造型以外以思想與文藝為媒介，持續擴延、領域展開。

Miu Miu Literary Club「A Woman’s Education」除了現場對談、兩日現場都舉辦了詩歌朗誦與音樂表演。圖／Miu Miu提供

本次的Miu Miu Literary Club「A Woman’s Education」沙龍聚焦在法國存在主義作家Simone de Beauvoir與日本昭和時代的傑作女作家圓地文子。圖／Miu Miu提供