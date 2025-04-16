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香氛花園盛開 台北101母親節檔期不只回饋還有感官體驗

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接上半年重點母親節檔期，台北101於四樓都會廣場變身「夢幻香氛花園」，將歐式花藝與Jo Malone London、Creed、Atelier Cologne知名香氛結合。圖／摘自台北101購物中心粉絲頁
迎接上半年重點母親節檔期，台北101於四樓都會廣場變身「夢幻香氛花園」，將歐式花藝與Jo Malone London、Creed、Atelier Cologne知名香氛結合。圖／摘自台北101購物中心粉絲頁

迎接上半年重點母親節檔期，台北101於四樓都會廣場變身「夢幻香氛花園」，並將歐式花藝與Jo Malone London、Creed、Atelier Cologne知名香氛結合，帶來豐富感官饗宴。此外，還有台北101行動花店「Petals of Love」4月18日至5月11日於花園中開幕，除了有專業花藝師現場製作的鮮花，並推出期間限定康乃馨花束，與民眾一起浪漫迎接五月。

活動期間，消費者享有豐富購物回饋，全館（珠寶腕表、指定店家除外）刷卡單筆滿8,000元送電子抵用券800元；珠寶腕表、指定店家刷卡單筆滿3萬元送1,500元電子抵用券，以上使用聯名卡再多3%回饋，最高回饋13%。另外，台北101會員全館消費單筆滿3,000元，贈大都會藝術博物館2025亞洲巡迴展貴賓門票2張（限量1,000份），紐約大都會藝術博物館為世界四大博物館之一，2025年展開的世界巡迴展，僅停留韓國與台灣各一站，台北101邀會員一同感受世界級藝術的魅力。

母親節前，台北101夢幻香氛花園中的「香氛小棧Petal Corner」，將由知名香氛品牌輪番展演，分別有Jo Malone London海嶼花園系列特展、Creed愛與香氣交織的夢幻花園、Atelier Cologne法式藝術香氛展，讓喜歡香氛的群眾可以探索每一瓶香氛背後的故事，期間還有多項贈禮活動，包括免費兌換隨行香氛禮、買大香送小香等。

台北101行動花店「Petals of Love」現場設置Flower bar，展示並販售鮮花外，同時還有期間限定康乃馨花束。此外，4月18至5月11日，台北101會員在台北101購物中心全館單筆消費滿1,000元以上，另贈300元限定花束電子抵用券，可用於選購行動花店的康乃馨花束。

館內全新品牌進駐，包括Atelier Cologne歐瓏法式香氛於B1開幕還享豐富滿額禮，並提供開幕限定客製化皮套刻印服務；五樓Parade Taiwan選品店匯聚台灣在地品牌25選，以及藝術書刊文化「草率季」，包括由里糕點、勇氣雜貨行、Decent Rossi、Oqliq、douchanglee、DYC team等台灣原創品牌，展現台灣設計能量。

台北101母親節檔期，珠寶腕表、指定店家刷卡單筆滿3萬元送1,500元電子抵用券。圖／台北101提供
台北101母親節檔期，珠寶腕表、指定店家刷卡單筆滿3萬元送1,500元電子抵用券。圖／台北101提供
台北101在四樓打造行動花店，展示並販售鮮花外，同時還有期間限定康乃馨花束可選購。圖／台北101提供
台北101在四樓打造行動花店，展示並販售鮮花外，同時還有期間限定康乃馨花束可選購。圖／台北101提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列，18K黃金鋪鑲鑽石耳環。圖／台北101提供
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MIKIMOTO Les Petales Place Vendome珍珠鑲鑽耳環。圖／台北101提供
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DIOR 30 Montaigne米色與藍色Oblique翻蓋鍊帶包，84,000元。圖／台北101提供
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GUCCI Softbit手提肩背包。圖／台北101提供
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台北101 品牌 母親節

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