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「任天堂授權商品旗艦中心」月底正式進駐新光三越A11 5大優惠活動別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心4月30日正式進駐新光三越台北信義新天地A11。圖／傑仕登提供
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心4月30日正式進駐新光三越台北信義新天地A11。圖／傑仕登提供

繼去年底開設「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店之後，任天堂台灣代理商傑仕登宣布，「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」將正式進駐信義區，旗艦中心將於4月30日於新光三越台北信義新天地A11店3樓盛大登場。雖然與快閃店相比空間小了許多，但能夠就近在台灣隨時購買到官方授權商品，對粉絲們還是一大福音！

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心預計販售商品內容包含Nintendo Switch主機與相關遊戲，另外也有「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類眾多，包含模型、絨毛布偶、生活雜貨等，提供給消費者多樣化的商品選購，近日會陸續公開開幕商品。

4月30日至5月11日開幕活動期間，旗艦中心將準備超多優惠活動，包括購買任一商品不限金額，即可獲得「SUPER MARIO無敵星貼紙」，購買Nintendo Switch（OLED款式）或Nintendo Switch Lite搭任一遊戲軟體即贈送「瑪利歐單色簡約風提袋」乙個。凡購買《集合啦！動物森友會》相關產品，即可獲得「動物森友會amiibo卡」乙包；全店單筆消費滿2,000元，即贈送「瑪利歐造型DIY卡片套組」乙組，數量有限，送完為止。

另外，只要是與傑仕登任天堂授權商品旗艦中心4月30日開幕當天同天生日，出示可證明生日之證件，即可兌換《超級瑪利歐派對空前盛會》派對掛旗」乙份。

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供多樣化商品滿足粉絲需求。圖／傑仕登提供
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供多樣化商品滿足粉絲需求。圖／傑仕登提供

任天堂 動物 快閃

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