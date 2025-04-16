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台中港酒店新廚團隊推多國料理 麗寶樂園推6到60歲門票優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港酒店Pier88餐酒館新廚團隊，攜手推出多國料理饗宴。記者游振昇／攝影
台中港酒店Pier88餐酒館新廚團隊，攜手推出多國料理饗宴。記者游振昇／攝影

台中港酒店新廚團隊即日起推出多國料理春夏新菜單，由全新廚師團隊領軍；麗寶樂園則推出72個月至720個月的大寶寶優惠活動，6到60歲買門票都有優惠。

位於台中海線的台中港酒店Pier88餐酒館今年春天推出全新春夏菜單，新菜以「多國料理 × 創意風味」為主軸，結合東西方料理，由全新廚師團隊領軍。

三款繽紛沙拉「雞胸凱薩沙拉」、「煙燻鮭魚沙拉」與「煙燻鴨胸佐百香果油醋汁」，湯品主打「奶油巧達南瓜湯」，選用熟成南瓜打泥，融合鮮奶油與巧達起司。

主菜系列「法式油封鴨腿佐野莓醬」以85°C低溫油封一天一夜，鴨腿軟嫩細緻，佐酸甜野莓醬，「香煎鴨胸佐八角檸檬汁」七分熟的粉嫩鴨胸外酥內嫩，搭配八角與檸檬交織的醬汁，「紅酒燉羊膝」以紅酒慢燉至肉質酥軟，與蔬菜交融出的醬汁醇美，「香煎鮭魚佐奶油白味噌」金黃酥脆的鮭魚結合奶油白味噌醬，呈現日法融合的濃郁與鮮美。　　

餐廳也設計中式經典選擇：「台灣牛肉麵」、「當歸鴨腿麵」與「排骨麵」；輕食主義者可選擇「費城牛肉起司潛艇堡」、「韓式辣味卡拉雞牛肉堡」、「培根起司牛肉堡」。　　

台中麗寶樂園即日起至5月29日，針對72個月至720個月的大寶寶祭出優惠，兩人同行第二人只要250元，雙園可擇一使用，再加400元就能升等水陸雙園，密室逃脫推出12歲以下實境遊戲只要12元，每名需搭配一位購買原價，即可享優惠價格。麗寶賽車主題旅店最低4999元一泊一食，再贈水陸雙園雙日門票。

台中港酒店Pier88餐酒館新廚團隊，攜手推出多國料理饗宴。記者游振昇／攝影
台中港酒店Pier88餐酒館新廚團隊，攜手推出多國料理饗宴。記者游振昇／攝影

麗寶樂園推出72個月到720個月的大寶寶，水陸雙園擇一，第二人只要250元優惠。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園推出72個月到720個月的大寶寶，水陸雙園擇一，第二人只要250元優惠。圖／麗寶樂園提供

團隊 料理 鮭魚

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