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音樂、藝術、時尚、社群潮流都給你！Coachella是「夢幻級的存在」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @coachella
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Lady Gaga、BLACKPINK的Lisa和Jennie都到場熱唱的Coachella科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），這幾天在社群瘋狂洗版，這個從美國加州沙漠起步、至今已成為每年4月的國際音樂盛會，不僅是全球歌手夢寐以求的舞台，更是樂迷朝聖的重點之地，當年BLACKPINK也是因為Coachella科切拉音樂節而成功進軍歐美市場。

Coachella科切拉音樂節夢幻級的歌手、樂團演出名單，絕對是吸引大眾的焦點，包括流行、搖滾、嘻哈、電子、K-POP、獨立音樂等音樂類型全都有；現場還集結超吸睛的大型藝術裝置、燈光表演與多樣化的食物攤位，打造音樂與藝術的沉浸式饗宴，大批湧進的樂迷們隨著音樂搖擺狂歡，。

圖／路透社、美聯社、歐新社、翻攝自IG @coachella
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此外，Coachella科切拉音樂節也是社交場域，在舞台下，明星、名人、音樂人、模特兒、KOL...都會「非正式現身」，成為時尚潮流指標，再加上洗版式的社群打卡加持，形塑當代流行文化的縮影。

從影片可以看到韓團enhypen酷帥熱唱，還有現場超high的氛圍，4/18～4/20周末，洗版狂潮肯定再現！

社群 舞台 音樂

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