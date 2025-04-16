斥資50億美金改裝 阿聯酋航空新客艙6月起上線載客

阿聯酋航空斥資50億美元推出機隊升級改裝計畫，範圍涵蓋220多架A380和波音777客機。阿聯酋航空表示，改裝後的新客艙將自6月起投入線上載客服務，至2025年9月，預計將有多達46個航點由新一代客機執飛，全面提升旅客的飛行體驗。台北出發的旅客，於杜拜轉機前往曼徹斯特、米蘭、里斯本、都柏林、約翰尼斯堡與開普敦等熱門觀光勝地時，將可享受更寬敞舒適的飛行體驗和更多元的艙等選擇。

疫情解封後全球航空旅運需求大幅回升，推升航班量與載客率，也讓旅客對飛行品質的要求同步升級。面對新機交付因全球供應鏈瓶頸不斷延宕，全球航空公司都選擇主動出擊，將旗下舊有機隊啟動客艙升級與改艙計畫，不讓新機等待空窗期影響品牌競爭力。

阿聯酋航空斥資50億美元改造旗下A380和波音777客機，是航空業史上規模最龐大的客艙改裝工程，展現阿聯酋航空持續為全球旅客提供頂尖產品及服務體驗的決心。

阿聯航空航表示，全新改裝的阿聯酋航空A380客機將自6月6日起，服務往返杜拜與曼徹斯特的EK017/018 航班，並在7 月 1 日起執飛EK091/092 航班前往米蘭，於全球19座城市提供四艙等的A380客機服務，進一步強化阿聯酋航空在歐洲市場提供卓越機上體驗的承諾。

至於配有全新機艙內裝與豪華經濟艙的四艙等波音777客機，也在6月起陸續導入其服務至全球 8個新航點，提升長程航班飛行體驗，包括里斯本：6月1日起執飛EK191/192 與 EK193/194 航班。都柏林：6月25日起於EK161/162 航班提供最新的豪華經濟艙和商務艙。馬爾地夫：6月1日起執飛EK658/659航班，7月15日起服務EK656/657航班。香港：7月15日起執飛EK382/383 航班。加爾各答：8月10日起執飛每週四班的EK572/573航班 （周三、五、六、日）。可倫坡：8月 10日起服務每日的EK650/651 航班，擴大A350客機以外的運能。約翰尼斯堡：9月1日起執飛EK765/766 航班，9月25日起服務EK761/762航班。開普敦：9 月 20 日起服務EK770/771 航班。