十盛×艾絲樂小兔「15cm小兔＋週邊」超萌 還送保冷袋

連鎖手搖飲「十盛」本季推出新品「茶花系列」，基底是將金萱紅烏龍搭配山茶花燻製，並以低溫焙火反覆烘焙，為茶湯帶來溫潤回甘的滋味，除了有「茶花紅烏」之外，還有「茶花奶烏」、具有果香的「茶花蜜桃冰茶」，以及添加鹹起司風味奶霜、琥珀色焦糖脆片的「茶花烤糖脆奶霜」，每杯售價35～60元起。

同時十盛並攜手韓國「Esther Bunny（艾絲樂小兔）」，推出聯名限定杯身與週邊商品。高約15公分的Esther Bunny小兔玩偶，均戴上立體珍珠項鍊，除了當成可愛吊飾，還可化身實用杯套，並附上愛心拉鍊．限定優惠加購價299元，共有兩種款式，採盲盒形式發售。

另外還有「艾絲樂小兔聯名保冷提袋」，外層印有粉紅乳牛圖紋，搭配聯名圖案，實用性十足。即日起至4月22日期間於全台門市現場消費任2杯飲品，打卡上傳就免費送聯名保冷提袋1個，送完為止。

呼應週三好友日活動，「CoCo都可」於4月16日推出「粉角奶茶第2杯10元」限時優惠。使用香甜富彈性的粉角，搭配上阿薩姆奶茶，帶來豐富的咀嚼樂趣，原價每杯60元，4月16日於線上領取優惠券，即可享「第2杯10元」優惠。