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當精品包遇上泡泡瑪特！明星、名媛都著迷的「包掛潮流」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自蔡欣穎（Jamie Chua）IG @ec24m
圖／翻攝自蔡欣穎（Jamie Chua）IG @ec24m

你喜歡泡泡瑪特 （POP MART）嗎？除了盲盒 、限量版 、難買等關鍵字之外，Labubu 、「 哭娃」Crybaby更攻佔明星、名媛的名牌包，包括BLACKPINK Lisa、(G)I-DLE Minnie、蔡依林、楊謹華、關穎...全部都淪陷；被喻為「世上擁有最多愛馬仕包的女人」的新加坡名媛蔡欣穎（Jamie Chua），也狂愛收集泡泡瑪特，還形容它們是「天選包掛」。泡泡瑪特成功讓潮玩與精品的界線交融，形成一種現象級時尚。

蔡欣穎不僅頻頻讓泡泡瑪特現身在愛馬仕、香奈兒、LV、Dior等各式精品包上，更成為超豪奢衣帽間的擺設，甚至還為了搭配精品包，為Labubu設計同款裝扮，保證讓藏家看得心癢癢！

此外，近來時尚圈的「包掛風」重新回歸，精品品牌陸續推出設計感與視覺感都頗具份量的包包掛飾，因此可愛、限量又具有話題性、辨識度的泡泡瑪特，與精品包同框絲毫不突兀。

●泡泡瑪特為何走紅？

圖／翻攝自IG @popmart、@popmarttw、@crybaby_molly_
圖／翻攝自IG @popmart、@popmarttw、@crybaby_molly_

泡泡瑪特結合了創新的盲盒機制，每個系列還設置稀有的「隱藏款」，並與眾多藝術家合作，創造出多款獨特的角色，加上明星效應與社群互動，成功打造兼具娛樂性與收藏價值的潮流玩具品牌，迅速在全球市場中脫穎而出。​

●泡泡瑪特與精品的共通特質

圖／翻攝自蔡欣穎（Jamie Chua）IG @ec24m
圖／翻攝自蔡欣穎（Jamie Chua）IG @ec24m

收藏價值是泡泡瑪特與精品品牌的共通點，尤其是限量款、絕版品特別受歡迎，並且都擁有極高的品牌識別度，除了收藏或投資之外，也是社群平台上的「炫耀型資產」，話題十足。

●「因擁有而滿足」的情感投射

圖／翻攝自IG @popmart、@popmarttw、@crybaby_molly_
圖／翻攝自IG @popmart、@popmarttw、@crybaby_molly_

精品不僅是時尚品味的象徵，有些人甚至將擁有精品當成一種夢想。而泡泡瑪特在造型可愛、限量販售、收藏性價值、名人效應的多重發酵之下，儼然已形成一種潮流文化的認同與歸屬，讓高端消費族群願意讓這些可愛的小東西與精品包同框。

●時尚圈的「包掛風潮」

圖／FENDI提供、翻攝自IG @min.nich
圖／FENDI提供、翻攝自IG @min.nich

個性化包包掛飾的風潮正興，像是GUCCI、LV、FENDI、Miu Miu、Balenciaga、LOEWE等精品品牌都陸續推出各種醒目的掛飾，不用擔心掛太滿。只要你喜歡，多幾個泡泡瑪特絕對更潮！

圖／翻攝自蔡欣穎（Jamie Chua）IG @ec24m
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圖／翻攝自IG @lalalalisa_m
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圖／翻攝自IG @min.nich
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圖／翻攝自IG @jolin_cai
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品牌 泡泡瑪特

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