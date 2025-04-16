Dior京都早秋大秀…陳庭妮大使看秀初體驗 同框山下智久

昨（4月16）日，Dior 選擇於日本京都代表性的東寺庭園，發表由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri打造的 2025秋季系列，向品牌與日本深厚的淵源致敬。包括最新品牌大使陳庭妮、蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、山下智久、吉澤亮、橫濱流星、澤井杏奈、中谷美紀等均盛裝出席，多位品牌大使更都直接穿上最新早秋系列新裝，現場星光熠熠。

Dior的品牌創辦人迪奧先生自幼便對日本充滿嚮往。從家中的喜多川歌麿（Utamaro） 與葛飾北齋（Hokusai）的版畫開始，同時擁有對前衛與傳統的熱愛的日本文化便深深地影響了他所創作的服飾：從1952年開始，盛放的櫻花、優雅的飛鳥、日本織錦布料、甚至日式和服的結構，都陸續出現在他的作品中；他更於1953年成為首位將系列作帶到日本的西方高級訂製服設計師，並首次於日本展出高級訂製服。Dior更於1958年為即將成為皇后的美智子公主的文定儀式設計了三款禮服。爾後接手品牌的設計師，不論是Marc Bohan或John Galliano都分別以大秀和服裝元素延續了這段深厚的友誼。

當今的女裝總監Maria Grazia Chiuri持續透過服裝創作探索身體與服裝之間互相形塑的關係。去年她造訪京都時，便特地去看了由京都服裝研究所與京都國立近代美術館共同主辦的《Love Fashion: In Search of Myself》展覽，透過對比兩種截然不同的時尚文化，傳達出身體所展現出的獨特態度，以及服裝剪裁中所蘊含的情感深度，擺渡於身體、身份與慾望成為主要探討的主題。

在Dior 2025秋季女裝系列中，她也延續了品牌的傳承，將和服剪裁與布料品質納入全新服裝的建構，讓人想起迪奧先生在1957年秋冬高級訂製服系列中推出Diorpaletot與Diorcoat作品，這兩款外套以和服為基礎打造，同時且尊重和服本身的結構；而許多套設計更讓人想起Marc Bohan 於1971年在東京展示Dior作品的內容，在當代元素如丹寧、運動風的重新詮釋下，蛻變出嶄新的輪廓變化。

寬鬆卻又包覆感十足的夾克與外套得以誕生，有些以腰帶繫束，許多寬鬆的一衣袍以日式的綁帶方式圍裹於身上，多款羅紋針織單品以及短褲與長褲的交疊式前片設計，巧妙地呼應了摺褶工藝與摺紙藝術的美學。一系列外套融合了日本與法國的設計元素，飛行夾克與短版外套上可見日本風格的單色水波紋效果，以及靛藍拼接與墨感植物圖騰。

寬鬆的褲子與長裙在律動間輕柔搖擺。這是一個極具形塑性的時裝系列，其中黑色仍保持著深邃與濃烈；花卉圖案的迷人敘事轉化為印花本身，精緻的金線刺繡為柔軟的布料增添了奢華的質感。不同文化與服裝形制間互相交融，在別具意義的日式庭院場景中，服裝的立體結構和柔軟垂墜交相激盪，將時尚與建築相連，並在最深切的層面上，將「身體」置放於核心。

（由左至右）Dior品牌大使陳庭妮與山下智久、Tontawan Tantivejakul合照。圖／雀喜娛樂提供