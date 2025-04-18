整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

2025年全球矚目的國際盛事「世界博覽會」（簡稱世博、萬博），時隔20年再次在日本舉行，於4月13日到10月13日盛大展出，地點就選在大阪市的人工島「夢洲」，為期整整六個月。聯合新聞網整理，必看亮點、特色展館、如何抵達，帶你輕鬆掌握大阪萬博的所有資訊。

大阪萬博是什麼？為何要舉辦？

世界博覽會（World Expo）又稱國際博覽會、萬國博覽會（以下簡稱世博會），是旨在呈現世界各國在各方面成就的大型國際級別展覽會。參展者主要以國家為單位，向全世界展示當代的文化、科技、產業等領域上的最新成果，以及這些成果如何為日常生活帶來正面的影響。

而今年2025年大阪世博會的主題是「讓生命燦爛的未來社會藍圖」，聚焦於「拯救生命」、「賦能生命力量」和「維繫生命」三大子題目，整個展覽的概念則是「未來社會的實驗場」。

票種與價格

大阪世博門票分為單次入場券、通行證及特別優惠券等類型，價格依購買時間、使用日期及年齡有所不同。

大阪萬博票價。圖擷取自大阪萬博官網

・3歲以下免費入場。 ・票券為電子票形式，入場當天出示手機掃碼即可。 ・票券可轉讓但不能退費。 ・現場雖提供當日票販售，但數量有限，且無法預約展館。 ・熱門展館需事先預約，如鋼彈館、Future of Life等展館，參觀人數有限，需透過「萬博ID」系統預約才能進場。

大阪世博門票購票、預約流程

購票：

步驟1：前往官方網站註冊世博ID，完成個人資料填寫和身分確認。

步驟2：可於官方網站或指定旅行社購買門票，旅行社購票者需將門票ID綁定至世博ID。

步驟3：可於希望日期的6個月前預約參觀日期，先到先得。每張票券最多可更改日期3次，多次入場PASS不限更改次數。

預約展館與活動：

採預約抽選制，共有三次機會；

第1次：申請時間為參觀日的3個月前，確定時間為2個月前。

第2次：申請時間為參觀日的1個月前，確定時間為7天前。

第3次：申請時間為參觀日前3天至1天，空位先到先得。

場內外交通方式

大阪萬博交通資訊。圖擷取自大阪萬博官網

①電車

可搭乘大阪地鐵中央線，並於「夢洲站」下車（此站為2025年開通的新站）。

・從JR新大阪站乘坐JR京都線前往大阪站（A47），在大阪站換乘大阪環狀線（內側行駛）至JR弁天町站（O15），最後在弁天町站換乘Osaka Metro中央線到夢洲站。

・從Osaka Metro新大阪站（M13）搭乘Osaka Metro御堂筋線到本町站（M18），在本町站換乘Osaka Metro中央線到夢洲站。

從本町站、新大阪站至夢洲站，預估車程約20分鐘；從JR大阪站至夢洲站，預估車程約25分鐘。

②直達巴士

世博期間將有從關西機場、大阪站、難波等地直達會場的專線巴士。

・搭乘「Osaka Metro 宇宙廣場站」前的4號巴士，或搭乘行經舞洲的3號巴士直達夢洲。另外，在JR櫻島站能搭乘2號巴士至環境施設組合前，再轉乘3號巴士抵達夢洲。

・機場直達世博會會場，可從「關西國際機場」步行至機場利木津巴士乘車處，搭乘「直達巴士」，到「夢洲第1交通轉運站」下車後，即可步行抵達會場。

從宇宙廣場站搭乘4號巴士或3號巴士，預估車程約20分鐘；從JR櫻島站搭乘2號巴士，再轉乘3號巴士，預估車程約25-30分鐘。 從機場直達世博會會場，這條巴士路線預計全程約50鐘。

③場內循環巴士

由於大阪萬博會場面積廣大，為便利參觀遊客移動，Osaka Metro提供循環巴士「e Mover」服務，分別以順時針和逆時針圍繞大阪萬博會場行駛，車程約20分鐘。

運行時間：09:00～21:00 票價：單次搭乘400日圓、單日無限次搭乘1000日圓 購票方式：Osaka Metro官網、Osaka Metro App「e METRO」iOS版、Android版、巴士停靠站現場購買

大阪萬國博覽會吉祥物「脈脈」

2025年大阪世博的吉祥物為「脈脈」MYAKU-MYAKU（ミャクミャク），名稱取自「脈動」、「脈絡」的「脈」，意旨生命、智慧、技術與文化等的傳承與延續。脈脈由繪本插畫家山下浩平所設計，其靈感來自水分與生命的流動，紅色部分代表「細胞」，藍色則是「水」的象徵，既是生命的要素，也是大阪這個「水之都」的重要元素。

大阪世博吉祥物脈脈。 法新社

必看亮點

世界最大木造環形建築「大屋根環」

大屋根環全長約2公里、寬度約30公尺、高度約12~20公尺，於3月4日被金氏世界紀錄認證為「全球最大的木造建築物」。由建築師藤本壯介設計，其結構融合了日本傳統的「貫」工法與現代技術，整體造型象徵著連結世界的「生命之環」。

大阪世博會場最具象徵性的木造建築「大屋頂環」。中央社

萬代南夢宮館外的17公尺等身鋼彈

由萬代南夢宮株式會社打造的「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」展館，以知名IP《機動戰士鋼彈》的宇宙世界觀為靈感，最大亮點是一尊全新亮相、約17公尺高的等身大鋼彈，以搶眼姿態亮相，象徵向宇宙與未來伸出的雙手，展現嶄新的生命力與創意。

鋼彈館前約十七公尺高的等身大鋼彈，是大阪世博亮點之一。法新社

台灣館「TECH WORLD」

台灣館「TECH WORLD」由我國的外貿協會在日本成立「玉山數位科技株式會社」代表展出，「TECH WORLD」的建築設計概念，靈感來自高聳巍峨的群山，象徵著「心之山」。透過融合「生命」、「未來」、「自然」的精髓，結合數位技術與立體影像技術，讓來場者以視、聽、嗅、觸、味覺，乃至感性等「六感」與之互動。

台灣TECH WORLD館。中央社

8大主題會館

針對八大核心概念，聘請八位來自各大領域的專家，一同打造八大主題會館，宗旨為讓每個參訪者都能思考人類永續發展目標及其生命課題。

・孕育生命「生命巡迴的冒險」

以方塊組成，主打虛擬與擴增實境體驗「超時空劇場」，可從海洋、宇宙等多種視角開啟探索生命旅程。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・認識生命「生命動態平衡館」

由生物學者主導的「生命動態平衡館」擁有細胞膜般的特殊外型，運用多媒體打造生物展示與互動體驗區，以科學角度探索生命奧秘及進化。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・編織生命「EARTH MART」

一座擁有茅草屋頂的特色展館，創造有如超市購物般的驚喜體驗，集結世界各地美食、文化，重新探尋飲食方式與未來生活。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・交響生命「Co-being」

以特殊App、現場3D觸覺技術互動裝置等數位科技打造沉浸式體驗。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・提高生命「生命遊樂場水母館」

結合音樂、藝術與科技的體驗空間，流線型展館外型有如水母漂浮，主打「五感刺激、互動裝置」邀請觀展者體驗科學、技術、工程、藝術、數學等STEAM教育樂趣。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・守護生命「生命的證據」

結合電影和影像藝術的「對話劇場」本身是棵超過百年高齡的銀杏老樹，周圍有來自關西地區廢棄校舍及建築構成的新奇場域，以每日議題與對話推進與參觀者的交流與互動。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・擴散生命「生命的未來」

該展館設計以「水」為主要元素，打造瀑布主視覺，聚焦時下核心議題「AI人工智慧」，探討人類與機器人科技如何共存以創建更美好的社會與生活，更以「最先進的機器人技術」為最大亮點。

大阪萬博8大主題會館。圖擷取自大阪萬博官網

・打磨生命「null²」

本展館主題為「數位自然」，以數位藝術、鏡像與互動裝置等建構虛擬世界，館內布滿鏡面，還有數位化的鏡像分身，提供超現實的驚喜體驗。

大阪萬博8大主題會館。法新社

參展注意事項

會場全面「無現金支付」

大阪世博是國際博覽會上首次全面導入無現金支付，場內不接受現金付款，支援包括信用卡、行動支付、代碼支付等約70種支付方式。

世博部分美食廣場座位須付費

位於美食廣場中央飲食空間共1000席，當中500席座位區需預約付費，每席限時50分鐘，費用550日圓（約新台幣124元），如果不想付費，旁邊的「立食區」（站著吃）為免費區域。

禁止攜帶大型行李入場

有輪子的大型行李箱（超過寬600mm、高400mm、深900mm）禁止帶入會場內，場內也只有小型置物櫃。

世博官方在弁天町站和櫻島站設置了臨時寄放處（每件1000日圓），以及把行李配送至住宿飯店的服務（每件1500日圓），會場也有大型行李寄放處，不過東西兩側入口處只有各100件的空間，且每件要價1萬日圓，因此最好提前安排。

入場前需檢查行李

酒類、罐裝飲料、自拍棒、三腳架、無人機等物品，都禁止攜帶入場。

不開放自用車進入世博會場

在日本租車旅遊的遊客要注意，世博會場不開放自用車或機車直接進入。若開車前往，必須先把車輛停放在舞洲、尼崎、堺3個地點設置的世博停車場，再轉乘前往會場的接駁巴士，但不管停放在哪一處停車場，都需要提前一天上網預約。