莎倫娜號取消11日航次挨批 新補償方案出爐消費金增倍

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪因故障停靠那霸維修，延後1天返回基隆港，並取消原訂11日出發的航次，影響3千多人，導致臨時被迫取消行程，不少人抱怨「假都請好了」。郵輪公司對取消航次旅客最新補償方案出爐，願轉移航次的100美元消費金提高為200美元。

4月8日自基隆港出發前往日本，原訂4月11日上午返回基隆港，因技術性原因於沖繩進行維修，延一天直至12日上午7時才返港。原訂下一航的11日出發到14日的行程被迫臨時取消。

郵輪公司提出的補償方案有二，第一是針對延後返台的3千多人，提供50美元為補償金額、免收船上服務費；第二是對取消行程的另3千多人，提供全額退費，無手續費，或選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間之莎倫娜號同艙等行程，提供每艙房100美元船上消費金的補償方案。

基隆市消保官莊惠媛表示，應以消費者權益為最大考量，郵輪公司不可僅以「往例」為由，未考量目前的生活水準及物價水準而提出不合時宜的補償方案。

歌詩達郵輪最新提出補償方案，針對11日取消行程有新聲明，表明提供免費轉移其它航次之相同艙房，從基隆出發日期為6月25日至 9月3日之間，提供每間艙房200美元船上消費金，用於航程中所有船上支出，包括商店購物、Spa 療程、付費餐廳以及酒店服務費。若無法接受該補償方案，亦可選擇取消此次航程，辦理退款。

但有旅客留言表示，他已經選擇取消退款了，因為他住高雄，4月10日從高雄搭高鐵到北部，結果被取消，他不想再經歷一次了，直接退一退，沒煩惱，而且還限制期間轉乘，太不方便了。