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inari×朱雀咖喱「咖哩定食、黑咖哩肉醬料理」新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
晚餐限定餐點「黑咖哩肉醬墨魚麵」。圖／inari提供
晚餐限定餐點「黑咖哩肉醬墨魚麵」。圖／inari提供

MMHG 湘樂餐飲集團旗下「inari 現代居酒屋」攜手「朱雀咖喱」，自即日起推出「414 VDAY：For One For Me」聯名企劃，午餐時段推出4款聯名咖哩定食，晚餐特製3款黑咖哩肉醬創意料理。完成任務，還可獲贈客制小禮或燉牛舌等贈禮。

4月14日「黑色情人節」被視為單身者的日子，也已成為許多單身者自我療癒的日子。從黑色情人節的概念出發，inari與朱雀咖喱即日起至5月20日期間推出聯名企劃，空間運用「黑色」象徵過去的陰影與遺憾，再以「紅色」代表獲得能量迎接全新生活，透過雙主色的設計加上視覺元素，重新詮釋「一個人也很棒」的獨立精神。並以「咖哩」作為重生的象徵，透過朱雀招牌的原味甘口咖哩為基礎，再由inari團隊調整風味，呈現溫潤綿長的辛口尾韻。

午餐時段所推出的聯名咖哩定食，共有四種主菜選擇，包括咖哩雞肉、咖哩竹莢魚排、咖哩炸豬排、咖哩A5炸和牛，每份各為290、290、380、1,200元。定食均可選擇白飯或烏龍麵，並搭配有湯品與兩款日式小菜。晚餐時段則推出三款以「黑咖哩肉醬」為主角的創意料理。同樣以朱雀「原味甘口咖哩」為基底，混合製墨魚汁、中式辣椒油與炒香豬肉末，打造濃稠厚實的鮮明風味。包括有「黑咖哩馬鈴薯泥」、「黑咖哩肉醬薯條」與「黑咖哩肉醬墨魚麵」，每份240～300元。

活動期間於inari晚餐時段用餐，即可獲得限量「For One For Me」宣言卡與客製小禮1組，限量500組，可以寫下想說的話並貼於店外留言牆。此外，凡於朱雀咖喱消費一份定食，即可進入「SUZAKU CURRY LABS 告解室」，錄製一段喊話影片，或手寫「414 VDAY 告解書」釋放心聲。完成社群任務即可再獲贈「燉牛舌」或「炸角煮」1份。

咖哩A5和牛定食，每套1,200元。圖／inari提供
咖哩A5和牛定食，每套1,200元。圖／inari提供
咖哩炸豬排定食，每份380元。圖／inari提供
咖哩炸豬排定食，每份380元。圖／inari提供
晚餐限定餐點「黑咖哩肉醬薯條」。圖／inari提供
晚餐限定餐點「黑咖哩肉醬薯條」。圖／inari提供

創意料理 情人節 黑色

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