inari×朱雀咖喱「咖哩定食、黑咖哩肉醬料理」新上桌

MMHG 湘樂餐飲集團旗下「inari 現代居酒屋」攜手「朱雀咖喱」，自即日起推出「414 VDAY：For One For Me」聯名企劃，午餐時段推出4款聯名咖哩定食，晚餐特製3款黑咖哩肉醬創意料理。完成任務，還可獲贈客制小禮或燉牛舌等贈禮。

4月14日「黑色情人節」被視為單身者的日子，也已成為許多單身者自我療癒的日子。從黑色情人節的概念出發，inari與朱雀咖喱即日起至5月20日期間推出聯名企劃，空間運用「黑色」象徵過去的陰影與遺憾，再以「紅色」代表獲得能量迎接全新生活，透過雙主色的設計加上視覺元素，重新詮釋「一個人也很棒」的獨立精神。並以「咖哩」作為重生的象徵，透過朱雀招牌的原味甘口咖哩為基礎，再由inari團隊調整風味，呈現溫潤綿長的辛口尾韻。

午餐時段所推出的聯名咖哩定食，共有四種主菜選擇，包括咖哩雞肉、咖哩竹莢魚排、咖哩炸豬排、咖哩A5炸和牛，每份各為290、290、380、1,200元。定食均可選擇白飯或烏龍麵，並搭配有湯品與兩款日式小菜。晚餐時段則推出三款以「黑咖哩肉醬」為主角的創意料理。同樣以朱雀「原味甘口咖哩」為基底，混合製墨魚汁、中式辣椒油與炒香豬肉末，打造濃稠厚實的鮮明風味。包括有「黑咖哩馬鈴薯泥」、「黑咖哩肉醬薯條」與「黑咖哩肉醬墨魚麵」，每份240～300元。