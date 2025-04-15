台中福華x西螺福興宮x瑞春醬油 三手聯彈推限量端粽禮盒

搶攻端午節市場，飯店業者瞄準粽子商機超前開打。台中福華大飯店今年迎來30歲生日，盛大聯名西螺百年媽祖廟-西螺福興宮及百年老店-瑞春醬油，三方聯名合作推出《2025百年傳奇-福興粽》禮盒，標榜用台中福華傳承30年的好味道，延續福興宮主祀天上聖母太平媽的愛，為端午佳節傳送祝福。

《2025百年傳奇-福興粽》端粽禮盒，即日起至5月31日限量預購，預購禮盒即贈送台中福華30週年限定永續環保提袋乙個、西螺福興宮文昌筆吊飾乙組，以及百年瑞春醬油聯名款秘製辣椒醬油膏乙瓶。5月21日前訂購再享早鳥九折優惠，單筆滿20組(含)再享85折及單一地址免運宅配乙次。

台中福華大飯店表示，《2025台中福華端粽禮盒》特別集結館內知名江浙料理、粵式料理及異國料理精髓，主廚齊聚各自演繹、運用多種料理工序，共譜3款最頂端粽禮盒。

其中，「福饗30禮盒」將台中福華經典的江浙美味入粽，內容包含年年熱銷的老饕經典荷葉粽3入及福華珠貝鮮肉粽3入。

超人氣老饕經典荷葉粽，上選鹹蛋黃、栗子、香菇搭配肥瘦勻稱的滷肉與軟嫩多汁的香腸，完美呈現記憶中傳承的好滋味。福華珠貝鮮肉粽則以台中福華知名外婆紅燒肉，加入珠貝、花生、鹹蛋黃等，滋味豐醇軟嫩，干貝的鮮味與獨門30年滷汁的香氣彼此交融，每一口都令人難忘。

專為素食老饕打造的「百年興意素粽禮盒」，匯集二款特製全素鹹粽-南法黑松露野米粽2入及義式青醬蔬食粽3入。主廚運用友善食材入粽，讓吃端午粽也可以有意識的愛地球。

南法黑松露野米粽結合富含高膳食纖維的加拿大野米，與精選比例調配的黑松露糯米飯，加入以百年瑞春黑豆醬油調味的日本花菇、醬燒栗子。百年醬油的回甘口感與黑松露的香氣，讓人猶如優游於南法的巷弄中探險般，慵懶自在。

另一款義式青醬蔬食粽，顛覆傳統，以義式料理手法為概念帶來了新的視角和味覺，展現全新義國風味蔬食粽，將鷹嘴豆、綠竹筍、油封舞菇等當令鮮蔬食材拌入義式傳統醬料，完美交融，令人蔬心。

「極品帝王粽禮盒」奢華澎湃，包含極品帝王龍鮑粽1入、南法黑松露野米粽1入、義式青醬蔬食粽1入。

極品帝王龍鮑粽以鮮味馥郁的帝王蟹、鮑魚、龍蝦等頂級珍饈入粽，為這一季頂級粽帶來真正的奢華和放縱。粵菜港式煲仔飯為基底的黃金比例，入口海陸交融、鮮香四溢，重新詮釋色香味俱全的華麗，是今年端粽的奢華之選。

除了端粽禮盒組，老饕必吃的江南東坡粽，將江浙經典名菜東坡肉，以秘製醬汁滷出誘人色澤，層層切片，肥瘦黃金比例Q彈不油膩，上選霧峰圓糯米包覆東坡肉香氣四溢，搭配古法秘製梅干菜，鮮味十足，口口盡顯珍貴。