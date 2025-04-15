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自助吧吃到飽！關西風個人壽喜燒「玉兔」插旗台北東區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本黑毛和牛套餐，售價998元。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
日本黑毛和牛套餐，售價998元。圖／玉兔壽喜燒專門店提供

看好台灣人對於個人鍋物與壽喜燒的喜好，主打關西風個人壽喜燒的「玉兔壽喜燒專門店」即日起於台北東區商圈正式開幕。店內以個人套餐搭配自助吧的型態，提供4種不同肉品的方案。為慶祝新店開幕，還推出限時滿額集點活動，可免費兌換日本黑毛和牛套餐，雨天還可享額外點數。

玉兔壽喜燒主理人王斯楷在2021年於台北東區商區開設「燒肉擔當」，後又攜手錸德集團於2023年打造精品火鍋「金月日本鍋料理擔當」。透過市場分析以及對於顧客喜好的理解，本次再度協同錸德集團，創辦全新品牌「玉兔壽喜燒專門店」。其店名也正是透過《嫦娥奔月》的神話故事，巧妙連結金月

日本的壽喜燒依照地域風格可區分為「關東式」與「關西式」。前者會在鍋內加入各種蔬菜與肉片，並且添加醬汁烹煮，讓食材風味於鍋內融合。「關西式壽喜燒」則是將肉片於鍋內乾煎後再灑上糖粉、倒入醬油、清酒等醬料調味，最後才燉煮蔬菜。玉兔即是主打個人式的「關西式壽喜燒」，共有日本和牛套餐、日本國產牛套餐、牛五花套餐與梅花豬套餐，每份398～998元。自助吧台區也提供有日本越光米、當季時蔬、蕈菇，還有飲料與霜淇淋，通通採無限量供應。

料理上桌時，提供專人開鍋服務。先以牛／豬油塊熱鍋煎融，再將肉片下鍋輕煎，接著撒上風味溫潤的日本上白糖，並倒入由日本濃口醬油、味醂、清酒、砂糖與大量蔬果共同熬煮的秘製壽喜燒醬汁，最後再沾裹特製的「靈芝蛋慕斯」入口。煎煮入味的肉片與脂香，搭配醬汁與蛋液慕斯，具有甜鹹交織的討喜風味，並顯現關西壽喜燒的經典魅力。民眾也可依照個人喜好，添加各種蔬菜入鍋烹煮。

除此之外，玉兔也在壽喜燒中注入職人創意。隨鍋搭配的「焦化洋蔥」可搭配肉品享用，亦可下鍋烹煮、增添湯頭甜度。另外還有燒豆腐、手工豬肉丸等配料，以及韓國年糕、雲海玉子、魚竹葉等食材可供額外加點。同時玉兔也提供七味粉、柚子胡椒、現磨芝麻等調味佐料，供賓客自由搭配。其中柚子絲可以在後期添加於湯頭中，帶來清爽的果香尾韻；特製的「靈芝蛋慕斯」，特別選用苗栗靈芝蛋，以法式慕斯的手法製作，質地綿密輕盈且蛋香濃厚，搭配肉品享用，更能增添滑順層次。

為慶祝新店開幕，玉兔自即日起至6月30日推出集點活動，單筆滿400元即可獲得1點，集滿5點可兌換牛五花／梅花豬一份，集滿10點可兌換牛五花／梅花豬套餐一份，集滿20點，可免費兌換日北黑毛和牛套餐一份，若遇雨天來店，還可額外獲得1點，讓集點更輕鬆。針對東區客群，店內還提供「壽喜燒牛／豬丼飯」供民眾外帶享用，售價149元。

玉兔提供4種肉品的個人壽喜燒套餐，每套398～998元。記者陳睿中／攝影
玉兔提供4種肉品的個人壽喜燒套餐，每套398～998元。記者陳睿中／攝影
日本國產牛套餐，售價798元。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
日本國產牛套餐，售價798元。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔提供有靈芝蛋幕斯、焦糖洋蔥等不同特色配料。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔提供有靈芝蛋幕斯、焦糖洋蔥等不同特色配料。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
特製的「靈芝蛋幕斯」為玉兔的特色之一。記者陳睿中／攝影
特製的「靈芝蛋幕斯」為玉兔的特色之一。記者陳睿中／攝影
牛五花套餐，售價598元。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
牛五花套餐，售價598元。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔延續關西式壽喜燒的特色，開鍋先乾煎肉片，同時灑入上白糖增添風味。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔延續關西式壽喜燒的特色，開鍋先乾煎肉片，同時灑入上白糖增添風味。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
店內設有自助吧台區，無限供應各種時蔬、飲品、越光米飯與霜淇淋。記者陳睿中／攝影
店內設有自助吧台區，無限供應各種時蔬、飲品、越光米飯與霜淇淋。記者陳睿中／攝影
玉兔壽喜燒專門店採板前式設計，空間由簡兆芝操刀設計。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔壽喜燒專門店採板前式設計，空間由簡兆芝操刀設計。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔主打關西風的個人式壽喜燒。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔主打關西風的個人式壽喜燒。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔提供有柚子絲，可為提昇清爽的果香尾韻。圖／玉兔壽喜燒專門店提供
玉兔提供有柚子絲，可為提昇清爽的果香尾韻。圖／玉兔壽喜燒專門店提供

套餐 日本和牛 玉兔

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