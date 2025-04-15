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90年老店波麗路出招！牛排三明治比手厚 爆汁斷面瘋傳
創立於1934年的台北最老牌的西餐廳波麗路，即日推出側剖面將近5公分厚、一手難以掌握的「超厚牛排三明治」；一刀切開，粉嫩的斷面瞬間噴汁，再搭配上波麗路傳承90年的芒果牛排醬，相較於流行於東京、曼谷的超浮誇打卡系牛排三明治，絲毫不遜色。
「三明治不像吃西餐可以用刀叉，因此用手握著一口咬下，肉質就必須要細嫩。」波麗路老闆廖英鈞表示：「我們反覆研究了好幾種牛肉不同部位，最終才試出做好的口感。」相對於東京、曼谷的「牛排三明治」使用的是牛肋條，但波麗路選用的卻是牛排最嫩的部位「菲力」，這部位僅佔整體牛隻重量的1%，價格也是所有牛肉部位中最貴的。
波麗路的「超厚牛排三明治」現點現做，煎至完美的五分熟，咬下去的瞬間，肉汁在口中綻放，濃郁的牛肉香氣瞬間填滿味蕾。菲力的軟嫩質地，搭配90年前讓波麗路一舉成名的芒果牛排醬，鹹香中帶點微甜，每一口都令人回味無窮，瞬間噴汁的「斷面秀」，也已在網路上傳開。
自創立以來所有牛排都是原肉自行切割的波麗路，更為了「超厚牛排三明治」特地改刀切成片狀堆疊，讓入口時更容易咬斷。此外，吐司麵包也刻意烤至外酥內軟、帶點焦香，緊緊夾住厚切牛排，成為「牛排城牆三明治」最堅實的外牆，不僅撐住牛排重量，更為饕客鎖住每一滴珍貴肉汁。
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