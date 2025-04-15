金門酒廠58度蛇年限量紀念酒 4/21日起全家獨家販售

金門酒廠乙巳年再次以匠心傳承與創新精神，推出全新限量紀念款——「58度金門高粱酒・蛇年紀念酒」。這款專案特調酒款，不僅延續「致敬經典58」系列精神，更是為慶賀蛇年量身打造的匠心之作。新酒款4月21日起於全台全家便利商店獨家販售，可透過店內FamiPort機台進行預購，建議售價888元，限量3萬瓶。

這款專案限定酒款，以兩廠優質酒基為基底，融合5至10年熟成老酒，展現高粱酒界罕見的層次風味與圓熟口感。由金門酒廠首席調酒師領軍團隊親自操刀，嚴選金門純淨水源與上等高粱，經由精密比例調和、反覆試煉，成功釀造出專屬於蛇年的優雅韻味。

酒體清透純淨，掛杯時流動感細膩，香氣清雅高揚，兼具梅果芳香與柔和穀香。入口甘潤飽滿，初始清爽隨即轉為細緻的果酸與微甜層次，口感典雅卻不失力度，尾韻綿延悠長，堪稱58度高粱中的巔峰之作。

在瓶身設計方面，延續金門高粱一貫的經典線條，同時注入生肖文化的巧思，以蛇年為靈感，打造兼具現代感與收藏價值的視覺語言，成為生肖酒藏家不可錯過的傾心之選。

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