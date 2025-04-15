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迎澎湖花火節 7-ELEVEN獨家推「仙人掌風味思樂冰」 限時第2杯5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN將於4月30日起至5月27日止推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於4月30日起至5月27日止推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供

2025澎湖國際海上花火節將於5月5日盛大登場，7-ELEVEN搶攻觀光商機，預估超過50萬人次湧入澎湖，已超前部署補貨量與人力均提升逾3倍，並出動「OPEN!行動購物車」支援離島供應。此次花火節以《花生漫畫75周年》為主題，7-ELEVEN於限定門市販售授權周邊商品、防曬乳、涼感與海洋友善用品專區，即時提供來訪民眾購物需求。

為響應活動，7-ELEVEN於4月30日至5月27日全台門市獨家推出「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁調製，清爽酸甜；即日起至4月29日，每周五六日思樂冰享第2杯5折。

更搶先於4月16日至20日祭出「春賞開心花三支付」限時優惠，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包指定3大支付工具購買12大類指定商品，滿250元折25元、滿1,000元折110元；OPENPOINT會員單筆滿千元還可獲贈五月花抽取式衛生紙或3M牙線棒等好禮。

7-ELEVEN同步推出多項激推優惠，包括御料小館微波炸雞系列任選買2送1、CITY系列美式2杯88元、拿鐵2杯99元，以及哈根達斯指定迷你杯、雪糕全品項任2件5.5折、4月16日至5月13日「冰品博覽會」指定冰品任選第2件6折、森永冰品任選買2送1、零食任選買2送2，超過百款商品皆可加入全店滿額立折優惠，超過百款商品皆納入滿額立折活動，搶攻春季出遊與居家聚會商機。

4月16日起至4月20日止，7-ELEVEN推出「春賞開心花三支付」全店滿額立折送好禮雙重優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
4月16日起至4月20日止，7-ELEVEN推出「春賞開心花三支付」全店滿額立折送好禮雙重優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
超商獨家販售得正金焙烏龍奶，與知名手搖飲得正獨家聯名合作，限時嚐鮮價2件70元。圖／7-ELEVEN提供
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超商獨家販售LOTTE巧克力派冰淇淋，冰品博覽會享有任選第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
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韓國爆紅，7-ELEVEN領先上市韓國杜拜風味開心果可可磚，4月16日至4月29日優惠價99元。圖／7-ELEVEN提供
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消費者使用指定3大支付可享指定類別商品單筆消費全額支付指定商品，OPENPOINT會員單筆滿千元再送好禮2選1。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN在限定門市陳列《花生漫畫75周年》授權商品和防曬乳、涼感商品、海洋友善用品專區。圖／7-ELEVEN提供
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冰品 澎湖 花火節

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