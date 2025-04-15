迎澎湖花火節 7-ELEVEN獨家推「仙人掌風味思樂冰」 限時第2杯5折

2025澎湖國際海上花火節將於5月5日盛大登場，7-ELEVEN搶攻觀光商機，預估超過50萬人次湧入澎湖，已超前部署補貨量與人力均提升逾3倍，並出動「OPEN!行動購物車」支援離島供應。此次花火節以《花生漫畫75周年》為主題，7-ELEVEN於限定門市販售授權周邊商品、防曬乳、涼感與海洋友善用品專區，即時提供來訪民眾購物需求。

為響應活動，7-ELEVEN於4月30日至5月27日全台門市獨家推出「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁調製，清爽酸甜；即日起至4月29日，每周五六日思樂冰享第2杯5折。

更搶先於4月16日至20日祭出「春賞開心花三支付」限時優惠，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包指定3大支付工具購買12大類指定商品，滿250元折25元、滿1,000元折110元；OPENPOINT會員單筆滿千元還可獲贈五月花抽取式衛生紙或3M牙線棒等好禮。