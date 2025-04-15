聽新聞
0:00 / 0:00
迎澎湖花火節 7-ELEVEN獨家推「仙人掌風味思樂冰」 限時第2杯5折
2025澎湖國際海上花火節將於5月5日盛大登場，7-ELEVEN搶攻觀光商機，預估超過50萬人次湧入澎湖，已超前部署補貨量與人力均提升逾3倍，並出動「OPEN!行動購物車」支援離島供應。此次花火節以《花生漫畫75周年》為主題，7-ELEVEN於限定門市販售授權周邊商品、防曬乳、涼感與海洋友善用品專區，即時提供來訪民眾購物需求。
為響應活動，7-ELEVEN於4月30日至5月27日全台門市獨家推出「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁調製，清爽酸甜；即日起至4月29日，每周五六日思樂冰享第2杯5折。
更搶先於4月16日至20日祭出「春賞開心花三支付」限時優惠，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包指定3大支付工具購買12大類指定商品，滿250元折25元、滿1,000元折110元；OPENPOINT會員單筆滿千元還可獲贈五月花抽取式衛生紙或3M牙線棒等好禮。
7-ELEVEN同步推出多項激推優惠，包括御料小館微波炸雞系列任選買2送1、CITY系列美式2杯88元、拿鐵2杯99元，以及哈根達斯指定迷你杯、雪糕全品項任2件5.5折、4月16日至5月13日「冰品博覽會」指定冰品任選第2件6折、森永冰品任選買2送1、零食任選買2送2，超過百款商品皆可加入全店滿額立折優惠，超過百款商品皆納入滿額立折活動，搶攻春季出遊與居家聚會商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言