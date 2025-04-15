你上榜了嗎？姓名含「這4字」 肋眼牛排免費升級大份

母親節腳步將近，開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排兩大餐廳，即日起至5月12日除限時推出母親節雙人與四人套餐，更加碼優惠活動。到TGI FRIDAYS擁抱媽媽，就送對應人數的香酥馬芝拉條；活動期間只要媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字或同音字，至Texas Roadhouse德州鮮切牛排即享12盎司肋眼牛排免費升級為 16盎司。

活動期間到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。兩人擁抱送兩條、三人擁抱送三條…，以此類推。

在節日套餐方面，TGI FRIDAYS全新推出的獨佔媽咪雙人餐（售價2,199元）以及犒賞媽咪四人餐（售價4,099元）將廣受好評的墨西哥風味新菜「AMIGO來一盤」加入套餐內容，搭配南洋鮮蝦義大利麵、加勒比海海鮮飯等豐富的主餐選項，還包含沙拉、開胃菜、主廚精選火烤類主食、甜點及特調飲品，不僅樣樣經典，加價50元還可將飲品升級為充滿濃濃熱帶風情的「椰想和你約會」或「千蕉百媚女神」兩款冰沙特調。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排則使出「牛排放大術」，活動期間只要媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字或同音字，到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司。