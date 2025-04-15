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高雄晶英更名！攜手萬豪集團 引進台灣首家然一酒店

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
御盟集團旗下高雄晶英國際行館將於2025/8/1正式加入萬豪國際集團（Marriott International），成為其旗下奢華品牌 The Luxury Collection 的一員。圖中御盟集團創辦人邵永添（右三）、萬豪集團代表吳麗雅（左二）。
御盟集團旗下高雄晶英國際行館將於2025/8/1正式加入萬豪國際集團（Marriott International），成為其旗下奢華品牌 The Luxury Collection 的一員。圖中御盟集團創辦人邵永添（右三）、萬豪集團代表吳麗雅（左二）。

晶英國際行館與晶華酒店集團合約期滿、將不再續約，決定8月更名。御盟集團與萬豪國際集團（Marriott International）宣布，正式簽署品牌授權合約，將攜手引進萬豪旗下最頂級的奢華品牌—The Luxury Collection。該品牌為首次進駐台灣，這也是萬豪集團睽違20年、再次於台灣引進奢華系列品牌。

萬豪國際集團大中華區首席發展官郁國剛表示，「我們由衷高興能與御盟集團達成合作，首次將豪華精選酒店帶入台灣。這標誌著萬豪國際集團在台灣的第二家奢華酒店、台灣的首家奢華系列豪華精選酒店將計畫於今夏盛大開業。」

The Luxury Collection隸屬萬豪國際集團最尊貴的「奢華」系列酒店之一，與艾迪遜酒店（EDITION）、W酒店、麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）、瑞吉酒店（St. Regis），以及JW萬豪酒店（JW Marriott）屬於同級。The Luxury Collection致力於提供獨特且真實的旅行體驗，每家酒店皆展現當地文化與風格，為旅客打造難忘的回憶。該品牌始於1906年，最初以CIGA品牌之名，匯集歐洲最著名的標誌性酒店。截至2024年，全球已擁有130家頂級酒店，遍布40多個國家與地區。

然一酒店（THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung）將成為全台第二家、同時也是南台灣唯一的「奢華系列」酒店。酒店之名源自拉丁文「Amnis」，意指「溪流」，象徵生命的流動與土地的命脈。其中文名稱「然一」寓意「天然一體、和諧共生」，體現自然、真實與優雅的品牌精神。

御盟集團總裁邵永添指出，「御盟集團跨足飯店旅宿業，已獲得47座世界級獎項肯定，累積超過30萬旅客的讚賞，並在8年間奪得台灣都會區五星級酒店客戶滿意度最多次第一。如今，獲得全球最大酒店集團—萬豪國際的青睞，正式授權我們經營旗下最頂級的The Luxury Collection，這是台灣酒店業的歷史性新頁，也展現了御盟集團對奢華服務的極致追求。」

品牌 萬豪 酒店

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