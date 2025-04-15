聽新聞
0:00 / 0:00
LV Sneakerina 休閒運動鞋的機能 芭蕾舞鞋的優雅
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ballerina，設計揉合當今最受喜愛的休閒運動鞋與現代芭蕾舞平底鞋，在運動風的鞋款上玩轉對比。
動感十足的流線型LV Sneakerina鞋款，穿上腳後活動無拘無束，敏捷性與流暢度無與倫比。鞋款外觀洋溢當今崇尚的簡約運動風格，裝飾路易威登最具辨識度的Monogram圖紋及LV Circle等歷久彌新的標誌圖案，搭配Sacchetto結構讓鞋底擁有高度彈性，加上超輕盈的內裡設計，每個鞋款專為日常穿著而設計，可搭配任何休閒或盛裝造型，兼具機能與優雅。
LV Sneakerina提供豐富多樣不同材質組合和鮮豔的顏色搭配。絲絨效果和金屬光澤皮革、高科技緞面布料、閃閃發光的亮片刺繡，還有網布與皮革組合，都注入了紫紅、森林綠、米色、黑白、粉紅、藍色和銀色這些活潑的配色，可以說是本季最值得入手的時尚單品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言