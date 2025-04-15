LV Sneakerina 休閒運動鞋的機能 芭蕾舞鞋的優雅

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ballerina，設計揉合當今最受喜愛的休閒運動鞋與現代芭蕾舞平底鞋，在運動風的鞋款上玩轉對比。

動感十足的流線型LV Sneakerina鞋款，穿上腳後活動無拘無束，敏捷性與流暢度無與倫比。鞋款外觀洋溢當今崇尚的簡約運動風格，裝飾路易威登最具辨識度的Monogram圖紋及LV Circle等歷久彌新的標誌圖案，搭配Sacchetto結構讓鞋底擁有高度彈性，加上超輕盈的內裡設計，每個鞋款專為日常穿著而設計，可搭配任何休閒或盛裝造型，兼具機能與優雅。