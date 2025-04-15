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關曉彤演繹FRED最新珠寶 刻畫現代女性的力與美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED全新「Force 10 Rise」系列項鍊，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Force 10 Rise」系列項鍊，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供

法國現代珠寶品牌FRED，經典的「Force 10」系列系列珠寶如今迎來全新的「FORCE 10 RISE」系列，共兩款耳環、一款耳扣、一款戒指、和一款項鍊，以玫瑰金或白金打造，以更為女性化的設計為喜歡自由組合和疊戴的當代時髦人士提供更為豐富的選擇與變化；品牌並釋出全球代言人關曉彤，優雅演繹全新「Force 10 Rise」的一系列形象照，透過多重疊戴與靈活搭配，詮釋出 FRED 大膽的創意，展現女性剛柔並濟的獨特魅力。

「Force 10」是FRED品牌創辦人Fred Samuel與兒子們在約60年前基於對帆船運動的熱愛而創作出的經典。全新「Force 10 Rise」系列，保有原創設計最具辨識度的繩索元素和叩頭，繩索以全新的多排形式展現，鍊釦上以鑽石鋪面，並用整列鑽石點綴。戒指採用三排玫瑰金或白金鑄造，更為小巧的叩頭展現出女性氣質，項鍊鍊墜也以更精巧的比例為混搭提供變化；兩款耳環包括半月型和圓環型的選擇，不需耳洞也能配戴的耳夾還可可隨喜好或配搭調整位置，演繹自信而堅韌的力量，隨心所欲地塑造自己的風格。

FRED全新「Force 10 Rise」系列戒指，玫瑰金、白金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Force 10 Rise」系列戒指，玫瑰金、白金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供
FRED全球品牌代言人關曉彤優雅演繹全新「FORCE 10 RISE」珠寶。圖／FRED提供
FRED全球品牌代言人關曉彤優雅演繹全新「FORCE 10 RISE」珠寶。圖／FRED提供
FRED全球品牌代言人關曉彤優雅演繹全新「FORCE 10 RISE」珠寶
FRED全球品牌代言人關曉彤優雅演繹全新「FORCE 10 RISE」珠寶
FRED全新「Force 10 Rise」系列耳環（半月型），玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Force 10 Rise」系列耳環（半月型），玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供

品牌 鑽石

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