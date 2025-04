拉菲草迎夏季！FENDI經典包包鞋子都準備好要度假了

FENDI 2025夏季限定系列即將於5月起全球登場,而一系列以充滿夏日氣息的拉菲草打造的作品,則率先於4月為即將到來的假期暖身!源自天然的拉菲草除了象徵夏季,亦兼具多功能性和持久耐用的特質,FENDI以精湛的技術採用特殊工藝處理,確保其持久耐用性並歷久彌新,以不同的工藝探索其變化的各種可能性。

此次推出的拉菲草系列還蓋所有品牌最受歡迎的經典包款:Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette、新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag。FENDI以手工鉤編拉菲草,呈現出獨特的紋理,並以不同的鉤編針法交替使用,創造出別緻的水滴狀質感,此外,為維持標誌性包款的經典廓形,工匠們採用不同粗細的紗線:紗線越粗,包的結構越堅固;紗線越細,包形越柔軟,可自由搭配多種造型,百變時髦。