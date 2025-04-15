拉菲草迎夏季！FENDI經典包包鞋子都準備好要度假了

FENDI 2025夏季限定系列即將於5月起全球登場，而一系列以充滿夏日氣息的拉菲草打造的作品，則率先於4月為即將到來的假期暖身！源自天然的拉菲草除了象徵夏季，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI以精湛的技術採用特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。

此次推出的拉菲草系列還蓋所有品牌最受歡迎的經典包款：Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette、新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag。FENDI以手工鉤編拉菲草，呈現出獨特的紋理，並以不同的鉤編針法交替使用，創造出別緻的水滴狀質感，此外，為維持標誌性包款的經典廓形，工匠們採用不同粗細的紗線：紗線越粗，包的結構越堅固；紗線越細，包形越柔軟，可自由搭配多種造型，百變時髦。