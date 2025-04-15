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拉菲草迎夏季！FENDI經典包包鞋子都準備好要度假了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI拉菲草編織刺繡造型Nano Peekaboo，61,200元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織刺繡造型Nano Peekaboo，61,200元。圖／FENDI提供

FENDI 2025夏季限定系列即將於5月起全球登場，而一系列以充滿夏日氣息的拉菲草打造的作品，則率先於4月為即將到來的假期暖身！源自天然的拉菲草除了象徵夏季，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI以精湛的技術採用特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。

此次推出的拉菲草系列還蓋所有品牌最受歡迎的經典包款：Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette、新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag。FENDI以手工鉤編拉菲草，呈現出獨特的紋理，並以不同的鉤編針法交替使用，創造出別緻的水滴狀質感，此外，為維持標誌性包款的經典廓形，工匠們採用不同粗細的紗線：紗線越粗，包的結構越堅固；紗線越細，包形越柔軟，可自由搭配多種造型，百變時髦。

同時上市的還有一系列手工拉菲草帽、Nano Peekaboo、Nano Baguette配飾、Colibrì跟鞋、FENDI Sunshine平底鞋和拖鞋等季節感配件，以及能與拉菲草系列互相搭配的Forever Fendi時尚珠寶，簡約的魅力線條和柔和的金色金屬與拉菲草的素雅色澤相輔相成。

FENDI拉菲草編織腰帶，21,400元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織腰帶，21,400元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO項鍊，13,200元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO項鍊，13,200元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織厚底涼鞋，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織厚底涼鞋，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織抽鬚造型提把FF LOGO水桶包，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織抽鬚造型提把FF LOGO水桶包，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織Baguette Mini包，73,400元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織Baguette Mini包，73,400元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織FF LOGO By The Way Soft包中型款，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織FF LOGO By The Way Soft包中型款，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織抽鬚造型Nano Baguette，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織抽鬚造型Nano Baguette，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織抽鬚造型FF LOGO草帽，32,000元；FENDI拉菲草編織購物包大型款，67,400元。圖／FENDI提供
FENDI拉菲草編織抽鬚造型FF LOGO草帽，32,000元；FENDI拉菲草編織購物包大型款，67,400元。圖／FENDI提供

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