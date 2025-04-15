國泰航空宣布全航線不分艙等 皆提供娛樂系統及網路

國泰航空宣布自2025年8月起，全機隊都將配備椅背機上娛樂系統及高速無線網路服務，凡是搭乘國泰航班的旅客，屆時不論選乘任何客艙及航線，都能享受頂尖娛樂系統與流暢無線網路服務，進一步展現國泰航空在顧客體驗與設計方面的卓越追求，及以致力成為全球最佳尊尚航空公司的願景。

國泰航空顧客體驗設計部總經理Guillaume Vivet表示，國泰航空深知旅客在旅程中對精彩娛樂及穩定網路連接的重視。不論商務出行或休閒旅行，旅客將可在所有航班上盡享獲獎娛樂和流暢的上網體驗，讓飛行體驗與出遊經歷同樣精彩難忘。這個重要的新里程，也彰顯國泰航空長久以來秉持創新求變及以人為本的承諾和領導地位。

國泰航空指出，自1992年率先引進椅背機上娛樂系統以來，一直致力投資於機上的創新科技以躍升顧客體驗。今年更全面採用4K HDR高動態範圍畫質，提供更高解析度的4K螢幕和更寬廣的色彩呈現，為顧客打造極致的沉浸式視聽享受，進一步彰顯對卓越服務的堅持。

所有國泰航空的顧客均可享受精心打造的頂級機上娛樂體驗，包括精選影視音樂庫及獨家內容。頭等和商務客艙顧客，以及國泰鑽石卡會員，更可享用免費機上Wi-Fi服務。