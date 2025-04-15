高鐵飯店聯票攜三大飯店集團 訂房享加購高鐵票7折起

台灣高鐵「飯店聯票」分別與三大知名飯店集團，包括：雲品、洛碁以及旅居文旅，攜手推出超值限定優惠專案，即日起凡透過三大飯店集團官方網站訂購專案房型並加購高鐵票，即可享平日7折（周一至四）、假日77折（周五至日），疏運期間亦享有85折優惠。

「搭高鐵．愜意食宿住雲品」專案，提供旅客即日起預訂5月1日至6月30日間雲品旗下5館飯店（台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪），入住即有機會獲得紅酒、舒眠眼罩、花茶禮盒及Happy Hour等豐富好禮。例如：入住日月潭雲品溫泉酒店的經典山景客房．雙人入住11,652元起，含丹彤早餐、大廳酒吧精緻晚餐、主廚限定特調及晚間宵夜。

此外，雲品提供貼心的多元體驗，免費提供輕鬆環湖的巴士券及租借自行車服務；如為周六入住，再限定享隔日早晨舒活瑜珈課程，讓您在湖光山色的陪伴下深度舒緩、放鬆身心。

選擇「搭高鐵．樂遊洛碁拿網卡」專案的旅客，於5月1日至7月31日間入住洛碁大飯店7館（忠孝館、南京館、建北館、中華館、松山館、南港館、驛），除了享官網訂房最低價外，還有加碼好禮。以洛碁大飯店南京館為例，入住經典房型含早餐每房2,050元起，加贈日本上網SIM卡（5日吃到飽）；入住時出示高鐵TGo會員，還可獲得造型行李束帶一個！是規劃前往台北旅遊的最佳選擇。

「搭高鐵．從北到南住旅居」專案，提供旅客於5月1日至7月31日入住旅居文旅旗下4館（台北松山機場館、板橋車站館、中壢館、高雄亞灣館），指定專案及房型，即可獲得旅居文旅集團飯店住宿9折優惠券；若想要安排遊港都之旅，入住旅居文旅高雄亞灣館，標準雙人房就享專屬好禮，含早餐、壽山動物園門票及聯名乖乖2包，每房1,500元起。高雄亞灣館地理位置優越，鄰近駁二藝術特區、新光碼頭、高雄展覽館及流行音樂中心等，是您遊港都、迺夜市、看展覽、聽演唱會等的理想住宿首選。

台灣高鐵「飯店聯票」，提供旅客預訂優質飯店並享加購高鐵票優惠，一次搞定住宿及交通，不但飯店選擇多樣化，時間及行程安排更具彈性，提供自助旅遊之旅客便利且多元的選擇。此次與三大集團推出初夏限定優惠，共16家指定合作飯店，類型涵蓋豪華星級酒店、休閒渡假飯店、親子飯店及高CP值的質感商旅等，無論親子旅行、三五好友相約出遊、還是參加各項展演活動等，都能滿足不同需求。歡迎您現在就預訂行程，盡享「飯店聯票」的超值優惠與「搭高鐵．遊台灣」的美好時光。