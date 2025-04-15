快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

高鐵飯店聯票攜三大飯店集團 訂房享加購高鐵票7折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵「飯店聯票」分別與三大知名飯店集團，包括：雲品、洛碁以及旅居文旅，攜手推出超值限定優惠專案，即日起凡透過三大飯店集團官方網站訂購專案房型並加購高鐵票，即可享平日7折（周一至四）、假日77折（周五至日），疏運期間亦享有85折優惠。

「搭高鐵．愜意食宿住雲品」專案，提供旅客即日起預訂5月1日至6月30日間雲品旗下5館飯店（台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪），入住即有機會獲得紅酒、舒眠眼罩、花茶禮盒及Happy Hour等豐富好禮。例如：入住日月潭雲品溫泉酒店的經典山景客房．雙人入住11,652元起，含丹彤早餐、大廳酒吧精緻晚餐、主廚限定特調及晚間宵夜。

此外，雲品提供貼心的多元體驗，免費提供輕鬆環湖的巴士券及租借自行車服務；如為周六入住，再限定享隔日早晨舒活瑜珈課程，讓您在湖光山色的陪伴下深度舒緩、放鬆身心。

選擇「搭高鐵．樂遊洛碁拿網卡」專案的旅客，於5月1日至7月31日間入住洛碁大飯店7館（忠孝館、南京館、建北館、中華館、松山館、南港館、驛），除了享官網訂房最低價外，還有加碼好禮。以洛碁大飯店南京館為例，入住經典房型含早餐每房2,050元起，加贈日本上網SIM卡（5日吃到飽）；入住時出示高鐵TGo會員，還可獲得造型行李束帶一個！是規劃前往台北旅遊的最佳選擇。

「搭高鐵．從北到南住旅居」專案，提供旅客於5月1日至7月31日入住旅居文旅旗下4館（台北松山機場館、板橋車站館、中壢館、高雄亞灣館），指定專案及房型，即可獲得旅居文旅集團飯店住宿9折優惠券；若想要安排遊港都之旅，入住旅居文旅高雄亞灣館，標準雙人房就享專屬好禮，含早餐、壽山動物園門票及聯名乖乖2包，每房1,500元起。高雄亞灣館地理位置優越，鄰近駁二藝術特區、新光碼頭、高雄展覽館及流行音樂中心等，是您遊港都、迺夜市、看展覽、聽演唱會等的理想住宿首選。

台灣高鐵「飯店聯票」，提供旅客預訂優質飯店並享加購高鐵票優惠，一次搞定住宿及交通，不但飯店選擇多樣化，時間及行程安排更具彈性，提供自助旅遊之旅客便利且多元的選擇。此次與三大集團推出初夏限定優惠，共16家指定合作飯店，類型涵蓋豪華星級酒店、休閒渡假飯店、親子飯店及高CP值的質感商旅等，無論親子旅行、三五好友相約出遊、還是參加各項展演活動等，都能滿足不同需求。歡迎您現在就預訂行程，盡享「飯店聯票」的超值優惠與「搭高鐵．遊台灣」的美好時光。

親子 雲品 高鐵

延伸閱讀

高鐵過站未停補償措施出爐：退票價50%、贈精美禮品

雲林旅運需求大 高鐵今起新增三班快速直達列車停靠雲林

竹縣高鐵附近車輛起火 涉案男子遭逮送辦

列車未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

相關新聞

新竹巨城迎母親節 美妝下殺2.3折、不二糕餅快閃登場

為迎接14周年慶與母親節檔期，新竹遠東巨城購物中心即日起至5月11日推出一系列優惠及主題活動，美妝保養下殺2.3折，還有...

這次真的「被黑」！HBO影集版《哈利波特》石內卜由他接演

HBO 原創影集版《哈利波特》正式揭曉首波演員名單，掀起書迷與影迷雙重關注。其中多位霍格華茲教職員角色率先亮相，包含鄧不...

好好喝水！SodaStream推首款環保材質氣泡水機 格威Good+打造奢華飲水體驗館

天氣越來越熱，更要隨時保持充足的水分攝取，好好喝水、喝好的水更是對身心健康都有助益。

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎明天優先開搶

台灣虎航一年一度復活節促銷活動來了，台虎表示，「蛋願找到禮」全航線優惠，包括日本、韓國、泰國、澳門、越南全航線都入列，明...

23歲鮮肉喜成英倫時尚代言人！夏日形象濕身灑水曬精壯

時尚產業永遠需要新面孔、新氣象。英倫時尚品牌Burberry近日宣佈兩位新任品牌大使：英國職業網球新星傑克德雷珀（Jac...

一個3500！達美樂x請客樓「御品帝王蟹火山披薩」限量開賣

迎接母親節到來，連鎖披薩「達美樂」首度攜手米其林一星餐廳「請客樓」，推出「御品帝王蟹愛心火山披薩」，豪邁地使用整隻帝王蟹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。