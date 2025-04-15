新竹巨城迎母親節 美妝下殺2.3折、不二糕餅快閃登場

為迎接14周年慶與母親節檔期，新竹遠東巨城購物中心即日起至5月11日推出一系列優惠及主題活動，美妝保養下殺2.3折，還有餐飲滿額贈、人氣甜點快閃、母親節蛋糕預購與假日表演活動，結合購物、休閒與家庭聚會多元需求。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，因應母親節商機，館內甜點品牌陸續推出節慶限定商品，包括彰化知名品牌「不二糕餅」、韓式馬卡龍「溫點온점」、以及主打食材原味的「Baker Yea」等多家人氣品牌均設置快閃櫃，主題餐廳也推出母親節限定套餐，歡迎消費者提前預訂共度家人歡聚時光。

活動期間，巨城也安排系列互動與展演活動，包括周末街頭藝人表演、吉祥物互動遊戲，並於5月3日舉辦「台灣國際烏克麗麗嘉年華」，邀集超過千位國內外表演者參與。此外，搭上IP療癒風潮，團隊用心復刻10年前阿MALL 絨毛造型娃娃，還特別推出隱藏版，讓喜愛巨城吉祥物阿Mall的消費者收藏。

游欣宜表示，還有全台消費者最期待、獨家回歸的「超級369」正式登場，凡加入巨城APP會員，單卡累計刷滿8000元享3%、8萬元享6%、18萬元最高享9%電子抵用券回饋，還有銀行滿額禮同步加碼。全館當日累計滿5000元再送100元電子抵用券，還能參加抽獎帶回「知名品牌按摩椅」。

餐飲消費單筆滿1500元也能兌換100元電子抵用券好康，VIP會員滿12萬元再獨享1800元回饋，加上HAPPY GO卡點數最高8倍送、來店禮限量換， 今年更集結超殺折扣，美妝保養限量組合2.3折起、日用消耗品3.5折起、母親節慶祝蛋糕82折起。