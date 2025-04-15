這次真的「被黑」！HBO影集版《哈利波特》石內卜由他接演

HBO 原創影集版《哈利波特》正式揭曉首波演員名單，掀起書迷與影迷雙重關注。其中多位霍格華茲教職員角色率先亮相，包含鄧不利多、麥教授、石內卜與海格皆為「常駐角色」，預計將在每季持續登場，戲份相較電影更加吃重。

由資深演員約翰·李斯高（ John Lithgow ）詮釋校長鄧不利多，英國戲劇女星珍娜·麥提爾（ Janet McTeer ）出演副校長麥米奈娃，非裔英國演員帕帕·艾西杜（ Paapa Essiedu ）演出石內卜，並由喜劇熟面孔尼克·弗洛斯特（ Nick Frost ）飾演海格。此外，奎若教授與舍監飛七也分別由路克·薩隆（ Luke Thallow ）與保羅·懷特豪斯（ Paul Whitehouse ）擔綱演出，後者也成為首位參與電影與影集版《哈利波特》的演員。

只是消息一出，石內卜一角已在網路掀起爭議，不少原著粉絲認為外型與設定落差太大，質疑製作方對「忠於原著」的承諾？被網友揶揄：「這次石內卜真的被『黑』了。」對此，製作人法蘭西斯卡加德納表示：「我們希望透過這些卓越演員，為角色注入新生命。」