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這次真的「被黑」！HBO影集版《哈利波特》石內卜由他接演

聯合報／ 編輯Ethero／即時報導
HBO將推出影集版「哈利波特」。圖／摘自IMDb
HBO將推出影集版「哈利波特」。圖／摘自IMDb

HBO 原創影集版《哈利波特》正式揭曉首波演員名單，掀起書迷與影迷雙重關注。其中多位霍格華茲教職員角色率先亮相，包含鄧不利多、麥教授、石內卜與海格皆為「常駐角色」，預計將在每季持續登場，戲份相較電影更加吃重。

由資深演員約翰·李斯高（ John Lithgow ）詮釋校長鄧不利多，英國戲劇女星珍娜·麥提爾（ Janet McTeer ）出演副校長麥米奈娃，非裔英國演員帕帕·艾西杜（ Paapa Essiedu ）演出石內卜，並由喜劇熟面孔尼克·弗洛斯特（ Nick Frost ）飾演海格。此外，奎若教授與舍監飛七也分別由路克·薩隆（ Luke Thallow ）與保羅·懷特豪斯（ Paul Whitehouse ）擔綱演出，後者也成為首位參與電影與影集版《哈利波特》的演員。

只是消息一出，石內卜一角已在網路掀起爭議，不少原著粉絲認為外型與設定落差太大，質疑製作方對「忠於原著」的承諾？被網友揶揄：「這次石內卜真的被『黑』了。」對此，製作人法蘭西斯卡加德納表示：「我們希望透過這些卓越演員，為角色注入新生命。」

目前官方尚未公布哈利、榮恩、妙麗3大主角，HBO 表示將於後續階段公布人選，而據外媒報導，佛地魔一角可望找來奧斯卡影帝席尼·墨菲飾演，但仍得等正式官宣。影集預計於今年夏天啟動拍攝，於 Max 平台全球獨家上架。

Nick Frost 飾演海格。圖／摘自IMDb、美聯社
Nick Frost 飾演海格。圖／摘自IMDb、美聯社
Janet McTeer 飾演麥教授。圖／摘自IMDb、美聯社
Janet McTeer 飾演麥教授。圖／摘自IMDb、美聯社
John Lithgow 詮釋校長鄧不利多。圖／摘自IMDb、美聯社
John Lithgow 詮釋校長鄧不利多。圖／摘自IMDb、美聯社
Paul Whitehouse 飾演舍監飛七。圖／摘自IMDb、路透社
Paul Whitehouse 飾演舍監飛七。圖／摘自IMDb、路透社
Luke Thallow 飾演奎若教授。圖／摘自IMDb、美聯社
Luke Thallow 飾演奎若教授。圖／摘自IMDb、美聯社
Paapa Essiedu 演出石內卜。圖／摘自IMDb、美聯社
Paapa Essiedu 演出石內卜。圖／摘自IMDb、美聯社
Cillian Murphy 可望飾演佛地魔。圖／摘自IMDb、路透社
Cillian Murphy 可望飾演佛地魔。圖／摘自IMDb、路透社

HBO 哈利波特 英國 電影

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