聽新聞
0:00 / 0:00
這次真的「被黑」！HBO影集版《哈利波特》石內卜由他接演
HBO 原創影集版《哈利波特》正式揭曉首波演員名單，掀起書迷與影迷雙重關注。其中多位霍格華茲教職員角色率先亮相，包含鄧不利多、麥教授、石內卜與海格皆為「常駐角色」，預計將在每季持續登場，戲份相較電影更加吃重。
由資深演員約翰·李斯高（ John Lithgow ）詮釋校長鄧不利多，英國戲劇女星珍娜·麥提爾（ Janet McTeer ）出演副校長麥米奈娃，非裔英國演員帕帕·艾西杜（ Paapa Essiedu ）演出石內卜，並由喜劇熟面孔尼克·弗洛斯特（ Nick Frost ）飾演海格。此外，奎若教授與舍監飛七也分別由路克·薩隆（ Luke Thallow ）與保羅·懷特豪斯（ Paul Whitehouse ）擔綱演出，後者也成為首位參與電影與影集版《哈利波特》的演員。
只是消息一出，石內卜一角已在網路掀起爭議，不少原著粉絲認為外型與設定落差太大，質疑製作方對「忠於原著」的承諾？被網友揶揄：「這次石內卜真的被『黑』了。」對此，製作人法蘭西斯卡加德納表示：「我們希望透過這些卓越演員，為角色注入新生命。」
目前官方尚未公布哈利、榮恩、妙麗3大主角，HBO 表示將於後續階段公布人選，而據外媒報導，佛地魔一角可望找來奧斯卡影帝席尼·墨菲飾演，但仍得等正式官宣。影集預計於今年夏天啟動拍攝，於 Max 平台全球獨家上架。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言